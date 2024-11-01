В Свердловской области ожидаются сильный снег и штормовой ветер

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Виды Екатеринбурга необр, снег, непогода, снегопад, ветер
Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов и не оставляйте машины возле деревьев. Надевайте нескользящую обувь, передвигайтесь осторожно», — порекомендовали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».

Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Предполагается, что к 6—7 ноября снег ляжет по всей территории региона.

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В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов и не оставляйте машины возле деревьев. Надевайте нескользящую обувь, передвигайтесь осторожно», — порекомендовали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Предполагается, что к 6—7 ноября снег ляжет по всей территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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