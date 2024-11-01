В Свердловской области ожидаются сильный снег и штормовой ветер

В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов и не оставляйте машины возле деревьев. Надевайте нескользящую обувь, передвигайтесь осторожно», — порекомендовали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».
Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Предполагается, что к 6—7 ноября снег ляжет по всей территории региона.
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