В Свердловской области ожидаются сильный снег и штормовой ветер

01 ноября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов и не оставляйте машины возле деревьев. Надевайте нескользящую обувь, передвигайтесь осторожно», — порекомендовали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Предполагается, что к 6—7 ноября снег ляжет по всей территории региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов и не оставляйте машины возле деревьев. Надевайте нескользящую обувь, передвигайтесь осторожно», — порекомендовали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Предполагается, что к 6—7 ноября снег ляжет по всей территории региона.