На следующей неделе в Свердловской области наступит зима

В Свердловской области с наступлением ноября похолодает и пойдет снег
© Служба новостей «URA.RU»
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В первых числах ноября в регионе ляжет снег Фото:

Наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Температура опустится ниже нуля и ляжет снег, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«Снег пойдет в первую неделю ноября. Сначала это случится на севере и в горной зоне Свердловской области, 1-2 числа снег может пойти в Екатеринбурге и в юго-восточных районах региона. Мы думаем, что к 6—7 ноября снег должен лечь по всей территории, хотя оттепели в течение месяца не исключаются, и даже неоднократно», — сказала Шепоренко.

Над регионом пройдут фронт и несколько циклонов. Со снегом они доставят и похолодание. После 3 ноября дневные и ночные температуры будут в пределах ноля — минус пяти. «Регион входит в предзимье, наступает более-менее зимний режим погоды», — резюмировала синоптик.

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Наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Температура опустится ниже нуля и ляжет снег, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Снег пойдет в первую неделю ноября. Сначала это случится на севере и в горной зоне Свердловской области, 1-2 числа снег может пойти в Екатеринбурге и в юго-восточных районах региона. Мы думаем, что к 6—7 ноября снег должен лечь по всей территории, хотя оттепели в течение месяца не исключаются, и даже неоднократно», — сказала Шепоренко. Над регионом пройдут фронт и несколько циклонов. Со снегом они доставят и похолодание. После 3 ноября дневные и ночные температуры будут в пределах ноля — минус пяти. «Регион входит в предзимье, наступает более-менее зимний режим погоды», — резюмировала синоптик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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