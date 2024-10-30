На следующей неделе в Свердловской области наступит зима

В Свердловской области с наступлением ноября похолодает и пойдет снег

30 октября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

В первых числах ноября в регионе ляжет снег Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Температура опустится ниже нуля и ляжет снег, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Снег пойдет в первую неделю ноября. Сначала это случится на севере и в горной зоне Свердловской области, 1-2 числа снег может пойти в Екатеринбурге и в юго-восточных районах региона. Мы думаем, что к 6—7 ноября снег должен лечь по всей территории, хотя оттепели в течение месяца не исключаются, и даже неоднократно», — сказала Шепоренко. Над регионом пройдут фронт и несколько циклонов. Со снегом они доставят и похолодание. После 3 ноября дневные и ночные температуры будут в пределах ноля — минус пяти. «Регион входит в предзимье, наступает более-менее зимний режим погоды», — резюмировала синоптик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступление зимы жители Свердловской области почувствуют уже в первых числах ноября. Температура опустится ниже нуля и ляжет снег, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Снег пойдет в первую неделю ноября. Сначала это случится на севере и в горной зоне Свердловской области, 1-2 числа снег может пойти в Екатеринбурге и в юго-восточных районах региона. Мы думаем, что к 6—7 ноября снег должен лечь по всей территории, хотя оттепели в течение месяца не исключаются, и даже неоднократно», — сказала Шепоренко. Над регионом пройдут фронт и несколько циклонов. Со снегом они доставят и похолодание. После 3 ноября дневные и ночные температуры будут в пределах ноля — минус пяти. «Регион входит в предзимье, наступает более-менее зимний режим погоды», — резюмировала синоптик.