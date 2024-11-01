Нетаньяху решил вернуть России важный исторический объект в Иерусалиме

Степашин: Нетаньяху продолжит работу по передаче РФ Александровского подворья

01 ноября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху возобновил работу по возвращению России Александровского подворья Фото: U.S. Department of State Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил работу группы по вопросу возвращения России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом журналистам сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Этот объект ранее был связан с династией Романовых. «Несмотря на войну [на Ближнем Востоке], Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства [России] сегодня нет», — сказал Степашин во время XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Его слова передает РИА Новости. В декабре 2023 года Степашин указывал на замедление процесса передачи из-за конфликта в секторе Газа, однако подчеркивал, что вопрос не был снят с повестки дня. Также он выразил благодарность министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за поддержку в данном вопросе и уточнил, что подворье не пострадало в результате боевых действий. Александровское подворье, историческое здание в Иерусалиме, стало предметом продолжительного спора между Российским Императорским православным палестинским обществом (ИППО) и Православным палестинским обществом (ППО). После революции 1917 года начался конфликт за право владения подворьем, построенным в конце XIX века и оформленным на дом Романовых. С начала 2000-х годов Александровское подворье оказалось под управлением ППО, которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. В то же время, российское ИППО совместно с российскими властями активно добивается возвращения контроля над этим значимым для российской истории и культуры объектом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил работу группы по вопросу возвращения России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом журналистам сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Этот объект ранее был связан с династией Романовых. «Несмотря на войну [на Ближнем Востоке], Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства [России] сегодня нет», — сказал Степашин во время XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Его слова передает РИА Новости. В декабре 2023 года Степашин указывал на замедление процесса передачи из-за конфликта в секторе Газа, однако подчеркивал, что вопрос не был снят с повестки дня. Также он выразил благодарность министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за поддержку в данном вопросе и уточнил, что подворье не пострадало в результате боевых действий. Александровское подворье, историческое здание в Иерусалиме, стало предметом продолжительного спора между Российским Императорским православным палестинским обществом (ИППО) и Православным палестинским обществом (ППО). После революции 1917 года начался конфликт за право владения подворьем, построенным в конце XIX века и оформленным на дом Романовых. С начала 2000-х годов Александровское подворье оказалось под управлением ППО, которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. В то же время, российское ИППО совместно с российскими властями активно добивается возвращения контроля над этим значимым для российской истории и культуры объектом.