Минобороны рассказало об ударе по Генштабу ВСУ в Киеве

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ВС РФ ударили по местам временного размещения ВСУ
ВС РФ ударили по местам временного размещения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по центру управления БПЛА генерального штаба ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в еженедельной сводке о ходе проведения СВО. 

«Кроме того, поражены центр управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, базы горючего», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Там добавили, что удары были нанесены и по местам временного размещения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наемников.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что российские бойцы продолжают продвижение к Купянску. Он добавил, что подразделения ВС РФ оказались в зоне прямой видимости города.

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ВС РФ ударили по центру управления БПЛА генерального штаба ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в еженедельной сводке о ходе проведения СВО.  «Кроме того, поражены центр управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, базы горючего», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Там добавили, что удары были нанесены и по местам временного размещения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наемников. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что российские бойцы продолжают продвижение к Купянску. Он добавил, что подразделения ВС РФ оказались в зоне прямой видимости города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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