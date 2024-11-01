Минобороны рассказало об ударе по Генштабу ВСУ в Киеве

ВС РФ ударили по центру управления БПЛА генерального штаба ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в еженедельной сводке о ходе проведения СВО.
«Кроме того, поражены центр управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, базы горючего», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Там добавили, что удары были нанесены и по местам временного размещения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наемников.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что российские бойцы продолжают продвижение к Купянску. Он добавил, что подразделения ВС РФ оказались в зоне прямой видимости города.
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