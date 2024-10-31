Полиция Сургута установила личность водителя, перевозившего детей в багажнике

Полиция Сургута (ХМАО) определила личность водителя, который перевозил троих подростков в багажнике автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.
«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту установлен водитель автомобиля, 1982 г.р., который привлечен к административной ответственности по ч.1, ст. 12.23 КоАП РФ „Нарушение правил перевозки людей“, — сообщили в пресс-службе ведомства. Также на водителя составлено семь протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ „Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом“.
Ранее URA.RU писало о том, что сам инцидент попал на видео агентства «К-информ». На видеозаписи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника с детьми, садится за руль и уезжает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!