31 октября 2024

Полиция Сургута установила личность водителя, перевозившего детей в багажнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил перевозки людей»
Водитель привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил перевозки людей» Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) определила личность водителя, который перевозил троих подростков в багажнике автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту установлен водитель автомобиля, 1982 г.р., который привлечен к административной ответственности по ч.1, ст. 12.23 КоАП РФ „Нарушение правил перевозки людей“, — сообщили в пресс-службе ведомства. Также на водителя составлено семь протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ „Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом“.

Ранее URA.RU писало о том, что сам инцидент попал на видео агентства «К-информ». На видеозаписи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника с детьми, садится за руль и уезжает.

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Полиция Сургута (ХМАО) определила личность водителя, который перевозил троих подростков в багажнике автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. «Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту установлен водитель автомобиля, 1982 г.р., который привлечен к административной ответственности по ч.1, ст. 12.23 КоАП РФ „Нарушение правил перевозки людей“, — сообщили в пресс-службе ведомства. Также на водителя составлено семь протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ „Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом“. Ранее URA.RU писало о том, что сам инцидент попал на видео агентства «К-информ». На видеозаписи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника с детьми, садится за руль и уезжает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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