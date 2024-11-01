В Перми нашли способ снизить ставку по ипотеке

На вторичном рынке в Перми банки дают ипотеку по ставке двухлетней давности

02 ноября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяки могут купить квартиру в ипотеку под 8-13% годовых Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Перми при покупке квартиры на вторичном рынке могут снизить проценты по ипотеке и оформить заем по ставке продавца, например, под 8-13% годовых, как это было два-три года назад. Подробнее URA.RU рассказала агент по недвижимости пермской компании «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «В Перми стало возможно приобрести квартиры по ставке продавца. Например, собственник продает двухкомнатную квартиру. Она стоит 6 млн рублей. Жилье он покупал в 2022 году в ипотеку по ставке 10%. Ему осталось выплатить банку 3 млн рублей. Если вы купите у собственника эту квартиру, то можете просто переоформить на себя его долг в банке. Так, будете платить ипотеку под 10% годовых», — рассказала Анастасия Катаева корреспонденту агентства. Риелтор отметила, что при такой покупке недвижимости есть определенные нюансы. Во-первых, если человек хочет переписать на себя долг по ипотеке как в указанном примере, то ему необходимо иметь первоначальный взнос в размере 3 млн рублей. То есть покупатель не может оформить в ипотеку всю стоимость квартиры, а только ту часть, которую продавец еще не выплатил банку. Остальное нужно заплатить продавцу наличными. Во-вторых, переписать заем в Перми можно только в одном банке. В-третьих, покупателю необходимо помнить про комиссию банка, которую он навязывает при любом оформлении жилищного кредита. Но сумма этой комиссии невелика, отметила Анастасия Катаева. Ранее URA.RU рассказало, что ставка по ипотеке в пермских банках достигла 27%. Сумма процентов в четыре раза превышает стоимость жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми при покупке квартиры на вторичном рынке могут снизить проценты по ипотеке и оформить заем по ставке продавца, например, под 8-13% годовых, как это было два-три года назад. Подробнее URA.RU рассказала агент по недвижимости пермской компании «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «В Перми стало возможно приобрести квартиры по ставке продавца. Например, собственник продает двухкомнатную квартиру. Она стоит 6 млн рублей. Жилье он покупал в 2022 году в ипотеку по ставке 10%. Ему осталось выплатить банку 3 млн рублей. Если вы купите у собственника эту квартиру, то можете просто переоформить на себя его долг в банке. Так, будете платить ипотеку под 10% годовых», — рассказала Анастасия Катаева корреспонденту агентства. Риелтор отметила, что при такой покупке недвижимости есть определенные нюансы. Во-первых, если человек хочет переписать на себя долг по ипотеке как в указанном примере, то ему необходимо иметь первоначальный взнос в размере 3 млн рублей. То есть покупатель не может оформить в ипотеку всю стоимость квартиры, а только ту часть, которую продавец еще не выплатил банку. Остальное нужно заплатить продавцу наличными. Во-вторых, переписать заем в Перми можно только в одном банке. В-третьих, покупателю необходимо помнить про комиссию банка, которую он навязывает при любом оформлении жилищного кредита. Но сумма этой комиссии невелика, отметила Анастасия Катаева. Ранее URA.RU рассказало, что ставка по ипотеке в пермских банках достигла 27%. Сумма процентов в четыре раза превышает стоимость жилья.