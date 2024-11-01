Власти Раменского округа Москвы объявили угрозу атаки вражеских БПЛА

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Администрация Раменского городского круга в Московской области объявила угрозу атаки вражеских БПЛА, позже ее отменили Фото:

Администрация Раменского городского округа Подмосковья предупредила об угрозе атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал «Радар Раменское». Чуть позже она была снята.

«Раменский городской округ — опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА», — отмечается в сообщении авторов канала. Далее Regnum сообщил, что соответствующая угроза была снята.

Ранее аэропорты Москвы ввели план «Ковер». Связано это было с тем, что в Калужской области зафиксировали движение подозрительного летающего объекта.

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Администрация Раменского городского округа Подмосковья предупредила об угрозе атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал «Радар Раменское». Чуть позже она была снята. «Раменский городской округ — опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА», — отмечается в сообщении авторов канала. Далее Regnum сообщил, что соответствующая угроза была снята. Ранее аэропорты Москвы ввели план «Ковер». Связано это было с тем, что в Калужской области зафиксировали движение подозрительного летающего объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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