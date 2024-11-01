Власти Раменского округа Москвы объявили угрозу атаки вражеских БПЛА

Администрация Раменского городского круга в Московской области объявила угрозу атаки вражеских БПЛА, позже ее отменили
Администрация Раменского городского округа Подмосковья предупредила об угрозе атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал «Радар Раменское». Чуть позже она была снята.
«Раменский городской округ — опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА», — отмечается в сообщении авторов канала. Далее Regnum сообщил, что соответствующая угроза была снята.
Ранее аэропорты Москвы ввели план «Ковер». Связано это было с тем, что в Калужской области зафиксировали движение подозрительного летающего объекта.
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