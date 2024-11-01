Власти Раменского округа Москвы объявили угрозу атаки вражеских БПЛА

01 ноября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Администрация Раменского городского круга в Московской области объявила угрозу атаки вражеских БПЛА, позже ее отменили Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Раменского городского округа Подмосковья предупредила об угрозе атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал «Радар Раменское». Чуть позже она была снята. «Раменский городской округ — опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА», — отмечается в сообщении авторов канала. Далее Regnum сообщил, что соответствующая угроза была снята. Ранее аэропорты Москвы ввели план «Ковер». Связано это было с тем, что в Калужской области зафиксировали движение подозрительного летающего объекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Раменского городского округа Подмосковья предупредила об угрозе атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал «Радар Раменское». Чуть позже она была снята. «Раменский городской округ — опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА», — отмечается в сообщении авторов канала. Далее Regnum сообщил, что соответствующая угроза была снята. Ранее аэропорты Москвы ввели план «Ковер». Связано это было с тем, что в Калужской области зафиксировали движение подозрительного летающего объекта.