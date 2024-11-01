Европа нашла способ получить газ через Украину от союзника России

Европейские компании из Венгрии и Словакии находятся на завершающей стадии переговоров о заключении контрактов на поставку природного газа из Азербайджана через газотранспортную систему Украины. Объем поставок может составить от 12 до 14 миллиардов кубометров газа в год.
«Компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12-14 миллиардов кубометров газа в год из Азербайджана», — сообщают источники агентства Bloomberg. Уточняется, что компании воспользуются существующей сетью трубопроводов, по которой российский газ в настоящее время поставлялся через Украину в страны ЕС.
Согласно достигнутым соглашениям, Азербайджан будет осуществлять поставки газа, который добывается на территории России, но находится в собственности Баку. В ответ на это, «Газпром» получит права на использование топлива, произведенного азербайджанской стороной, передает издание.
Также, по информации источников, азербайджанская государственная компания Socar начнет поставки газа на газоизмерительную станцию Суджа на российско-украинской границе. Оттуда венгерская компания MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS будут осуществлять транспортировку топлива в Европу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что действующий договор на прокачку газа с Украиной истекает в конце 2024 года, и на данный момент отсутствует ясность по поводу дальнейших поставок. В ответ на вопрос о сделке европейских компаний с Азербайджаном, касающейся газового экспорта, Песков отметил, что газотранспортная система через Украину продолжает оставаться важной и активно ведутся коммерческие переговоры. Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин уже освещал эту тему на недавней пресс-конференции в Казани.
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