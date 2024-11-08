Национализированная «Макфа» закупит зерно у курганских фермеров

Национализированная компания «Макфа» планируют закупить партию пшеницы на 1500 тонн у курганских фермеров. На эти цели выделено около 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в информации тендера.
«Заказчик: АО „Макфа“. Пшеница мягкая третьего класса весом 1000 тонн. Начальная цена: 13 166 670 рублей», — говорится в тендере. В качестве места поставки зерна указано два адреса: улица Куйбышева, 157Б или станция Курган ЮУЖД.
По второму тендеру закупается 500 тонн пшеницы на 6,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе от фермеров принимаются до 14 ноября.
Ранее URA.RU писало, что «Макфа» стала отказывать в приеме зерна у челябинских фермеров. По их словам, это связано с изменениями показателей стекловидности зерна и необходимостью проведения всех закупок через тендеры. В пресс-службе «Макфы» при этом опровергали информацию о снижении объемов закупок зерна. Компания «Макфа» была национализирована весной 2024 года. По мнению Генпрокуратуры РФ, бизнес имел коррупционное происхождение из-за того, что основные владельцы — челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — занимались им, работая в органах государственной власти.
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