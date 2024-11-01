Доценту из Екатеринбурга Абрамову грозит 10 лет колонии за фейки об армии РФ

Доценту Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову, который подозревается в распространении фейков о российской армии, грозит десять лет колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского СКР.
«Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об армии РФ. За это преступление ему грозит вплоть до десяти лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.
По версии следствия, Абрамов высказался во время пары в марте текущего года. Следователи назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу и проводят допросы.
Абрамова задержали 31 октября прямо в вузе. Силовики также подозревают, что он мог спать со студентками (сам отрицает это). В УГГУ он работает с 2006 года.
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