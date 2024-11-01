Доценту из Екатеринбурга Абрамову грозит 10 лет колонии за фейки об армии РФ

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Также Сергея Абрамова подозревают в сексе со студентками
Также Сергея Абрамова подозревают в сексе со студентками Фото:

Доценту Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову, который подозревается в распространении фейков о российской армии, грозит десять лет колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского СКР.

«Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об армии РФ. За это преступление ему грозит вплоть до десяти лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, Абрамов высказался во время пары в марте текущего года. Следователи назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу и проводят допросы.

Абрамова задержали 31 октября прямо в вузе. Силовики также подозревают, что он мог спать со студентками (сам отрицает это). В УГГУ он работает с 2006 года.

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Доценту Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову, который подозревается в распространении фейков о российской армии, грозит десять лет колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского СКР. «Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об армии РФ. За это преступление ему грозит вплоть до десяти лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. По версии следствия, Абрамов высказался во время пары в марте текущего года. Следователи назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу и проводят допросы. Абрамова задержали 31 октября прямо в вузе. Силовики также подозревают, что он мог спать со студентками (сам отрицает это). В УГГУ он работает с 2006 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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