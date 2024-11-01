В ближайшее время Сергею Абрамову изберут меру пресеченияФото: источник URA.RU
Доцент екатеринбургского Горного университета Сергей Абрамов, задержанный за дискредитацию армии РФ, ответил на вопрос силовика — «Чей Крым?». Видео, на которое попал жесткий момент операции, с URA.RU поделился источник, близкий к следствию.
На кадрах видно, как Абрамов лежит лицом в пол, руки его заломлены. Он называет свое имя и должность. Силовик за кадром спрашивает: «Крым чей?». «Крым? Российский», — отвечает после секундного раздумья доцент. «Давно?». «С 2014 года». На фото видно, что из вуза, где было задержание, его уже переместили в квартиру. Вероятно, там прошел обыск. На кадрах видна супруга преподавателя, которая шокирована событиями.
Абрамов работает в университете старшим преподавателем, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Как ранее сообщало агентство, на лекциях преподаватель поднимал темы, связанные с историей Украины и России, и заявлял, что «Донецкая и Луганская области оккупированы РФ после взятия Крыма». Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207.3 УК РФ. В СК заявили, что Абрамов дискредитировал армию на одной из пар, которая была в марте этого года.
Доцент Абрамов подозревается в дискредитации российской армии
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Доцент екатеринбургского Горного университета Сергей Абрамов, задержанный за дискредитацию армии РФ, ответил на вопрос силовика — «Чей Крым?». Видео, на которое попал жесткий момент операции, с URA.RU поделился источник, близкий к следствию. На кадрах видно, как Абрамов лежит лицом в пол, руки его заломлены. Он называет свое имя и должность. Силовик за кадром спрашивает: «Крым чей?». «Крым? Российский», — отвечает после секундного раздумья доцент. «Давно?». «С 2014 года». На фото видно, что из вуза, где было задержание, его уже переместили в квартиру. Вероятно, там прошел обыск. На кадрах видна супруга преподавателя, которая шокирована событиями. Абрамов работает в университете старшим преподавателем, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Как ранее сообщало агентство, на лекциях преподаватель поднимал темы, связанные с историей Украины и России, и заявлял, что «Донецкая и Луганская области оккупированы РФ после взятия Крыма». Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207.3 УК РФ. В СК заявили, что Абрамов дискредитировал армию на одной из пар, которая была в марте этого года.