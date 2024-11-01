Стало известно состояние пропавшего в зоне СВО депутата Локотченко

Толкачев: Локотченко найден живым и здоровым
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Локотченко был найден живым
Локотченко был найден живым Фото:

Депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, считавшийся пропавшим в зоне СВО, вышел на связь. Он жив и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель госсобрания Константин Толкачев.

«Локотченко найден, жив и здоров», — передает ТАСС слова Толкачева в своем telegram-канале. Там добавили, что депутат был некоторое время без связи из-за разбитого телефона.

Ранее помощница Локотченко рассказала, что депутат, подписавший контракт с Минобороны, пропал в Курской области во время выполнения задания, передают Осторожно, новости». Она предположила, что Локотченко мог быть захвачен в плен или убит.

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Депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, считавшийся пропавшим в зоне СВО, вышел на связь. Он жив и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель госсобрания Константин Толкачев. «Локотченко найден, жив и здоров», — передает ТАСС слова Толкачева в своем telegram-канале. Там добавили, что депутат был некоторое время без связи из-за разбитого телефона. Ранее помощница Локотченко рассказала, что депутат, подписавший контракт с Минобороны, пропал в Курской области во время выполнения задания, передают Осторожно, новости». Она предположила, что Локотченко мог быть захвачен в плен или убит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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