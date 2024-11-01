Стало известно состояние пропавшего в зоне СВО депутата Локотченко

Депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, считавшийся пропавшим в зоне СВО, вышел на связь. Он жив и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель госсобрания Константин Толкачев.
«Локотченко найден, жив и здоров», — передает ТАСС слова Толкачева в своем telegram-канале. Там добавили, что депутат был некоторое время без связи из-за разбитого телефона.
Ранее помощница Локотченко рассказала, что депутат, подписавший контракт с Минобороны, пропал в Курской области во время выполнения задания, передают Осторожно, новости». Она предположила, что Локотченко мог быть захвачен в плен или убит.
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