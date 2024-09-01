Фигуристка Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале

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Валиева поступила в МГИМО, это радостное событие для фигуристки и ее семьи, заявил Лайшев
Валиева поступила в МГИМО, это радостное событие для фигуристки и ее семьи, заявил Лайшев Фото:

Российская фигуристка Камила Валиева поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом сообщил директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев. По его словам, девушка собирается работать на Первом канале.

«Камила Валиева поступила в МГИМО — это ее личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на Первый канал», — заявил Лайшев в интервью корреспонденту Sport24. По его словам, поступление Валиевой в МГИМО является значительным достижением для нее лично, а также приносит гордость ее семье и наставникам.

Ранее спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Причиной стало нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой-2022.

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Российская фигуристка Камила Валиева поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом сообщил директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев. По его словам, девушка собирается работать на Первом канале. «Камила Валиева поступила в МГИМО — это ее личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на Первый канал», — заявил Лайшев в интервью корреспонденту Sport24. По его словам, поступление Валиевой в МГИМО является значительным достижением для нее лично, а также приносит гордость ее семье и наставникам. Ранее спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Причиной стало нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой-2022.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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