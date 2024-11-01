01 ноября 2024

Свердловская зэчка покорила звездное жюри в Москве. Видео

Экс-заключенная Елена Зайнутдинова из Красноуфимска покорила жюри в шоу «Царица»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Зайнутдинова заняла 6 место среди других участниц шоу
Елена Зайнутдинова заняла 6 место среди других участниц шоу

Бывшая заключенная Елена Зайнутдинова из Красноуфимска (Свердловская область) выступила на шоу «Царица». Девушка получила высокие баллы от членов жюри и признание зрителей.

«Спасибо вам за проникновенное исполнение. Мы ставим такие баллы за откровенность, за трогательность и за прожитую в песне жизнь», — оценили эксперты выступление Елены. Два члена жюри поставили девушке по 9 баллов и два — по 10, что является наивысшей оценкой на конкурсе.

Елена прошла в следующий тур шоу, заняв 6 место по результатам зрительского голосования. Она исполнила песню «Я тучи разведу руками» Ирины Аллегровой. О 38-летней свердловчанке известно, что она отбывала наказание в ИК-6 за убийство мужа и неоднократно участвовала в вокальном конкурсе среди осужденных «Калина красная».

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Бывшая заключенная Елена Зайнутдинова из Красноуфимска (Свердловская область) выступила на шоу «Царица». Девушка получила высокие баллы от членов жюри и признание зрителей. «Спасибо вам за проникновенное исполнение. Мы ставим такие баллы за откровенность, за трогательность и за прожитую в песне жизнь», — оценили эксперты выступление Елены. Два члена жюри поставили девушке по 9 баллов и два — по 10, что является наивысшей оценкой на конкурсе. Елена прошла в следующий тур шоу, заняв 6 место по результатам зрительского голосования. Она исполнила песню «Я тучи разведу руками» Ирины Аллегровой. О 38-летней свердловчанке известно, что она отбывала наказание в ИК-6 за убийство мужа и неоднократно участвовала в вокальном конкурсе среди осужденных «Калина красная».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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