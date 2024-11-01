Бывшая заключенная Елена Зайнутдинова из Красноуфимска (Свердловская область) выступила на шоу «Царица». Девушка получила высокие баллы от членов жюри и признание зрителей.
«Спасибо вам за проникновенное исполнение. Мы ставим такие баллы за откровенность, за трогательность и за прожитую в песне жизнь», — оценили эксперты выступление Елены. Два члена жюри поставили девушке по 9 баллов и два — по 10, что является наивысшей оценкой на конкурсе.
Елена прошла в следующий тур шоу, заняв 6 место по результатам зрительского голосования. Она исполнила песню «Я тучи разведу руками» Ирины Аллегровой. О 38-летней свердловчанке известно, что она отбывала наказание в ИК-6 за убийство мужа и неоднократно участвовала в вокальном конкурсе среди осужденных «Калина красная».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!