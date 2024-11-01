В ХМАО разработали высокоскоростные дроны для зоны СВО

На первом форуме волонтеров, инициированном полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой «Патриоты Урала», были представлены высокоскоростные дроны. Их разработкой занимался Центр беспилотных систем Югры. Об этом в соцсети сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук.
«Волонтеры из Югры приняли участие в первом форуме „Патриоты Урала“. Мероприятие состоялось по инициативе полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Владимировича Жоги. Центр беспилотных систем Югры продемонстрировал дроны, способные развивать высокую скорость», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Свои разработки на форуме представили югорские общественные движения «Зов Родины», «Северные зарницы», «Шьем нашим Югра». Среди них — одеяла с защитой от тепловизора, костюмы для снайперов и разведки, маскировочные сети, спальные мешки, спички длительного горения, носилки, эвакуационные стропы. При этом одеяла с защитой от тепловизора признаны одной из лучших разработок. Они способны выдерживать температуру до 12 часов и будут протестированы в зоне СВО.
Значительную часть экспонатов форума составили беспилотники. Самые понравившиеся Жога просил взять на заметку сотрудников из Республиканского центра беспилотных систем при донецком батальоне «Спарта».
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