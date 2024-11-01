01 ноября 2024

В ХМАО разработали высокоскоростные дроны для зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разработка представлена полпреду УрФО Жоге
Разработка представлена полпреду УрФО Жоге Фото:

На первом форуме волонтеров, инициированном полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой «Патриоты Урала», были представлены высокоскоростные дроны. Их разработкой занимался Центр беспилотных систем Югры. Об этом в соцсети сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук.

«Волонтеры из Югры приняли участие в первом форуме „Патриоты Урала“. Мероприятие состоялось по инициативе полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Владимировича Жоги. Центр беспилотных систем Югры продемонстрировал дроны, способные развивать высокую скорость», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Свои разработки на форуме представили югорские общественные движения «Зов Родины», «Северные зарницы», «Шьем нашим Югра». Среди них — одеяла с защитой от тепловизора, костюмы для снайперов и разведки, маскировочные сети, спальные мешки, спички длительного горения, носилки, эвакуационные стропы. При этом одеяла с защитой от тепловизора признаны одной из лучших разработок. Они способны выдерживать температуру до 12 часов и будут протестированы в зоне СВО.

Значительную часть экспонатов форума составили беспилотники. Самые понравившиеся Жога просил взять на заметку сотрудников из Республиканского центра беспилотных систем при донецком батальоне «Спарта».

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На первом форуме волонтеров, инициированном полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой «Патриоты Урала», были представлены высокоскоростные дроны. Их разработкой занимался Центр беспилотных систем Югры. Об этом в соцсети сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук. «Волонтеры из Югры приняли участие в первом форуме „Патриоты Урала“. Мероприятие состоялось по инициативе полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Владимировича Жоги. Центр беспилотных систем Югры продемонстрировал дроны, способные развивать высокую скорость», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Свои разработки на форуме представили югорские общественные движения «Зов Родины», «Северные зарницы», «Шьем нашим Югра». Среди них — одеяла с защитой от тепловизора, костюмы для снайперов и разведки, маскировочные сети, спальные мешки, спички длительного горения, носилки, эвакуационные стропы. При этом одеяла с защитой от тепловизора признаны одной из лучших разработок. Они способны выдерживать температуру до 12 часов и будут протестированы в зоне СВО. Значительную часть экспонатов форума составили беспилотники. Самые понравившиеся Жога просил взять на заметку сотрудников из Республиканского центра беспилотных систем при донецком батальоне «Спарта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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