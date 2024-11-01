Клава Кока проводит отпуск в Дубае не так, как планировала. Видео

Клава Кока проводит отпуск в Дубае за съемками к новому альбому

02 ноября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Певица призналась, что хотела другого отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала подписчикам, что отпуск в Дубае не совпадает с ее ожиданиями. Дело в том, что у нее не получается полноценно отдохнуть из-за съемок к предстоящему альбому. «Это ожидание и реальность от пребывания в Дубае. Ожидание: лежишь на пляже, шопишься, жрешь, тусуешься. Реальность: в машине, забитой оборудованием, едем снимать новый сниппет», — поделилась девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Певица анонсировала новый альбом еще в октябре 2024 года и заявила, что он будет отличаться от всего ее творчества. Клава решила наполнить лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала подписчикам, что отпуск в Дубае не совпадает с ее ожиданиями. Дело в том, что у нее не получается полноценно отдохнуть из-за съемок к предстоящему альбому. «Это ожидание и реальность от пребывания в Дубае. Ожидание: лежишь на пляже, шопишься, жрешь, тусуешься. Реальность: в машине, забитой оборудованием, едем снимать новый сниппет», — поделилась девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Певица анонсировала новый альбом еще в октябре 2024 года и заявила, что он будет отличаться от всего ее творчества. Клава решила наполнить лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями.