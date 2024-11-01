Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала подписчикам, что отпуск в Дубае не совпадает с ее ожиданиями. Дело в том, что у нее не получается полноценно отдохнуть из-за съемок к предстоящему альбому.
«Это ожидание и реальность от пребывания в Дубае. Ожидание: лежишь на пляже, шопишься, жрешь, тусуешься. Реальность: в машине, забитой оборудованием, едем снимать новый сниппет», — поделилась девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Певица анонсировала новый альбом еще в октябре 2024 года и заявила, что он будет отличаться от всего ее творчества. Клава решила наполнить лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями.
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