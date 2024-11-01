01 ноября 2024

Юрист предупредил взявших ипотеку в этом году о приятном бонусе

Гусятникова: за взятую до 1 января ипотеку россиян освободят от налога на выгоду
© Служба новостей «URA.RU»
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Взявшим ипотеку до конца года не придется платить налог на материальную выгоду, говорит юрист
Взявшим ипотеку до конца года не придется платить налог на материальную выгоду, говорит юрист Фото:

Граждане России, оформившие ипотечный кредит до конца 2024 года, будут освобождены от налога на доход физических лиц (НДФЛ) по материальной выгоде от экономии на процентах. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в интервью агентству «Прайм».

«Это особый налог. Обязанность его уплачивать возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки», — объяснила юрист. Норма, по словам Гусятниковой, не распространяется на лица, которые воспользовались льготной ипотекой на стандартных условиях.

Как ранее сообщало URA.RU, в связи с повышением ключевой ставки до 21% вклады будут облагаться налогом в более чем 210 тысяч рублей. Отмечалось, что налог не придется платить, если на депозитном счете лежит сумма свыше 1,1 миллиона рублей.

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Граждане России, оформившие ипотечный кредит до конца 2024 года, будут освобождены от налога на доход физических лиц (НДФЛ) по материальной выгоде от экономии на процентах. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в интервью агентству «Прайм». «Это особый налог. Обязанность его уплачивать возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки», — объяснила юрист. Норма, по словам Гусятниковой, не распространяется на лица, которые воспользовались льготной ипотекой на стандартных условиях. Как ранее сообщало URA.RU, в связи с повышением ключевой ставки до 21% вклады будут облагаться налогом в более чем 210 тысяч рублей. Отмечалось, что налог не придется платить, если на депозитном счете лежит сумма свыше 1,1 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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