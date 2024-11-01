Юрист предупредил взявших ипотеку в этом году о приятном бонусе

Граждане России, оформившие ипотечный кредит до конца 2024 года, будут освобождены от налога на доход физических лиц (НДФЛ) по материальной выгоде от экономии на процентах. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в интервью агентству «Прайм».
«Это особый налог. Обязанность его уплачивать возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки», — объяснила юрист. Норма, по словам Гусятниковой, не распространяется на лица, которые воспользовались льготной ипотекой на стандартных условиях.
Как ранее сообщало URA.RU, в связи с повышением ключевой ставки до 21% вклады будут облагаться налогом в более чем 210 тысяч рублей. Отмечалось, что налог не придется платить, если на депозитном счете лежит сумма свыше 1,1 миллиона рублей.
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