Жителям Пермского края предлагают работу на современном производстве в Москве. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками-сборщиками новогодних подарков. За вахту в 180 рабочих смен обещают платить зарплату до 392 500 рублей.
«Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой с проживанием и питанием в Москве. Упаковщик-сборщик новогодних подарков в индивидуальные упаковки. Срочный набор! Набор на вахту начинается от 15 смен. За 180 смен можно получить до 392 500 рублей. Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары. Оплачиваем 10 дней отпуска через каждые 45 дней вахты. Опыт работы не требуется», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что вахтовиков обеспечат жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Также сотрудникам выдадут спецодежду и будут кормить два раза в день. Обязанности заключаются в фасовке и упаковке продукции в индивидуальные упаковки. В комментариях к объявлению работники отмечают, что работают сидя, оплата труда приличная, а за хорошую работу еще получаем бонусы и премии. Но хотелось бы, чтобы зона отдыха была побольше.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Москвой области. Там необходимо трудиться вахтовым методом фасовщиками-упаковщиками шоколада Snickers. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 398 700 рублей.
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