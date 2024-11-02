«Коммерсант»: пенсионерам расширят возможности на Госуслугах

Минфин России предложил упростить процедуру перевода пенсионных накоплений между Социальным фондом России (СФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между самими НПФ. Нововведения предполагают использование усиленной неквалифицированной электронной подписи через портал «Госуслуги», что должно сделать процесс более доступным и быстрым для граждан.
«Согласно опубликованному проекту постановления правительства, разработанному Минфином, россияне смогут подавать заявление о переводе пенсионных накоплений через портал „Госуслуги“ с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП, „Госключ“). Это касается как переводов между СФР и НПФ, так и между НПФ», — пишет газета «Коммерсант». Это значительно упростит процедуру, так как сейчас требуется личное обращение в СФР или оформление усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания заявления.
Отмечается, что данные изменения направлены на увеличение ликвидности пенсионных инструментов, после они могут стать частью более широкой программы долгосрочных сбережений (ПДС), что повысит эффективность управления пенсионными активами населения. Данное предложение Минфина было опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов 1 ноября.
Ранее сообщалось, что граждане РФ, достигшие 80-летнего возраста, начинают получать увеличенные пенсии. На прибавку могут рассчитывать те, кто получают страховую пенсию по старости. По словам кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, люди без минимального трудового стажа повышенную выплату не получат. Что известно о прибавке — в материале URA.RU.
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