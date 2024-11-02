Украинский военнослужащий Александр из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который сдался в плен на харьковском направлении, рассказал о тяжелых условиях на позициях в Харьковской области. Он описал свой девятидневный опыт на передовой как «реальный ад», где было невозможно даже поднять голову.
«На позициях мы провели где-то дней девять. Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — заявил украинский военнопленный. Его слова приводит РИА Новости. По словам Александра, именно экстремальные условия на передовой стали причиной его решения сдаться в плен.
Он также поделился, что на девятый день боев российский беспилотник разбросал листовки с инструкциями по сдаче в плен, что способствовало его решению. «БПЛА еще прилетел, разбросал бумажки те, в них был адрес telegram-бота для связи с русскими военнослужащими. У нас был телефон такой сенсорный, с интернетом, и мы через этого бота написали русским солдатам», — объяснил он.
ВСУ сталкиваются с нехваткой людей на фронте, что приводит к сокращению численности «мясных штурмов» на фронте. Многие из них теряют надежду на победу в конфликте с Россией и бегут с передовой. Украинские военные также недовольны приказами командования, которые, по их словам, заставляют их участвовать в самоубийственных миссиях. Они жалуются на недостаток техники и вооружения, необходимых для выполнения поставленных задач, передает деловое издание «Взгляд».
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