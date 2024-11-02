ВС РФ завладели инициативой в боях за Часов Яр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ продолжают освобождать Часов Яр в ДНР
ВС РФ продолжают освобождать Часов Яр в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия завладела инициативой в боях с донецкий Часов Яр. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. Он отметил, что ВС РФ продолжают освобождать регион от украинских сил и иностранных наемников.

«За город [Часов Яр] идут тяжелые бои, в которых русские войска владеют инициативой и на каждом направлении ведут атакующие действия», — заявил начальник оперштаба. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что в настоящее время ВС РФ продолжают освобождать Часов Яр от подразделений ВСУ и иностранных наемников. В операции участвуют 200-я бригада Вооруженных Сил РФ, 98-я дивизия воздушно-десантных войск, первый добровольческий корпус в составе бригады «Восток», 88-я добровольческая бригада «Эспаньола» и другие подразделения.

К концу октября ВС РФ начали активные наступательные действия по освобождению Часов Яра. Однако, по словам командира, значительная часть городской застройки продолжает находиться под контролем противника, в том числе дачные поселки на западе города, передает деловое издание «Взгляд».

Ранее командир чеченской спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что на часояровском направлении российские силы взяли в плен много бойцов из элитных подразделений ВСУ, что создало серьезные проблемы для ВСУ. Он подчеркнул, что операция привела к значительным успехам на всех участках проведения спецоперации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия завладела инициативой в боях с донецкий Часов Яр. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. Он отметил, что ВС РФ продолжают освобождать регион от украинских сил и иностранных наемников. «За город [Часов Яр] идут тяжелые бои, в которых русские войска владеют инициативой и на каждом направлении ведут атакующие действия», — заявил начальник оперштаба. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что в настоящее время ВС РФ продолжают освобождать Часов Яр от подразделений ВСУ и иностранных наемников. В операции участвуют 200-я бригада Вооруженных Сил РФ, 98-я дивизия воздушно-десантных войск, первый добровольческий корпус в составе бригады «Восток», 88-я добровольческая бригада «Эспаньола» и другие подразделения. К концу октября ВС РФ начали активные наступательные действия по освобождению Часов Яра. Однако, по словам командира, значительная часть городской застройки продолжает находиться под контролем противника, в том числе дачные поселки на западе города, передает деловое издание «Взгляд». Ранее командир чеченской спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что на часояровском направлении российские силы взяли в плен много бойцов из элитных подразделений ВСУ, что создало серьезные проблемы для ВСУ. Он подчеркнул, что операция привела к значительным успехам на всех участках проведения спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...