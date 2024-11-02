Российская армия завладела инициативой в боях с донецкий Часов Яр. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. Он отметил, что ВС РФ продолжают освобождать регион от украинских сил и иностранных наемников.
«За город [Часов Яр] идут тяжелые бои, в которых русские войска владеют инициативой и на каждом направлении ведут атакующие действия», — заявил начальник оперштаба. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что в настоящее время ВС РФ продолжают освобождать Часов Яр от подразделений ВСУ и иностранных наемников. В операции участвуют 200-я бригада Вооруженных Сил РФ, 98-я дивизия воздушно-десантных войск, первый добровольческий корпус в составе бригады «Восток», 88-я добровольческая бригада «Эспаньола» и другие подразделения.
К концу октября ВС РФ начали активные наступательные действия по освобождению Часов Яра. Однако, по словам командира, значительная часть городской застройки продолжает находиться под контролем противника, в том числе дачные поселки на западе города, передает деловое издание «Взгляд».
Ранее командир чеченской спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что на часояровском направлении российские силы взяли в плен много бойцов из элитных подразделений ВСУ, что создало серьезные проблемы для ВСУ. Он подчеркнул, что операция привела к значительным успехам на всех участках проведения спецоперации.
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