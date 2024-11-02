В Британии отправили в тюрьму поляка, выдававшего себя за бойца «Вагнера»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британский суд приговорил гражданина Польши к 2,5 годам лишения свободы
Британский суд приговорил гражданина Польши к 2,5 годам лишения свободы Фото:

В Британии суд приговорил гражданина Польши Петра Кучарски к 2,5 годам колонии. Он выдавал себя за бойца ЧВК «Вагнер», деятельность которой запрещена на территории Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

«В пятницу Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с продлением срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации [ЧВК „Вагнер“]», — говорится в материале. В ходе допроса обвиняемый признался, что приобрел значки ЧВК «Вагнер» и прикрепил их к своей одежде с целью привлечь внимание.

Однако на слушаниях выяснилось, что он не состоял в ЧВК «Вагнер» и не воевал, а лишь «делал вид», что был членом группы. Прокурор Дэн Поусон-Паундс также подчеркнул во время слушаний, что нет никаких реальных доказательств участия Кучарски в деятельности или местах, связанных с запрещенной организацией. Ранее обвиняемый был приговорен в Польше к 15 годам за вооруженное ограбление.

В сентябре прошлого года правительство Великобритании классифицировало ЧВК «Вагнер» как террористическую организацию. С этого времени участие в деятельности этой группы или оказание ей поддержки влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет. За ношение символики организации в Великобритании можно получить штраф до пяти тысяч фунтов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Британии суд приговорил гражданина Польши Петра Кучарски к 2,5 годам колонии. Он выдавал себя за бойца ЧВК «Вагнер», деятельность которой запрещена на территории Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian. «В пятницу Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с продлением срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации [ЧВК „Вагнер“]», — говорится в материале. В ходе допроса обвиняемый признался, что приобрел значки ЧВК «Вагнер» и прикрепил их к своей одежде с целью привлечь внимание. Однако на слушаниях выяснилось, что он не состоял в ЧВК «Вагнер» и не воевал, а лишь «делал вид», что был членом группы. Прокурор Дэн Поусон-Паундс также подчеркнул во время слушаний, что нет никаких реальных доказательств участия Кучарски в деятельности или местах, связанных с запрещенной организацией. Ранее обвиняемый был приговорен в Польше к 15 годам за вооруженное ограбление. В сентябре прошлого года правительство Великобритании классифицировало ЧВК «Вагнер» как террористическую организацию. С этого времени участие в деятельности этой группы или оказание ей поддержки влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет. За ношение символики организации в Великобритании можно получить штраф до пяти тысяч фунтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...