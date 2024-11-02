В Британии отправили в тюрьму поляка, выдававшего себя за бойца «Вагнера»

В Британии суд приговорил гражданина Польши Петра Кучарски к 2,5 годам колонии. Он выдавал себя за бойца ЧВК «Вагнер», деятельность которой запрещена на территории Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.
«В пятницу Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с продлением срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации [ЧВК „Вагнер“]», — говорится в материале. В ходе допроса обвиняемый признался, что приобрел значки ЧВК «Вагнер» и прикрепил их к своей одежде с целью привлечь внимание.
Однако на слушаниях выяснилось, что он не состоял в ЧВК «Вагнер» и не воевал, а лишь «делал вид», что был членом группы. Прокурор Дэн Поусон-Паундс также подчеркнул во время слушаний, что нет никаких реальных доказательств участия Кучарски в деятельности или местах, связанных с запрещенной организацией. Ранее обвиняемый был приговорен в Польше к 15 годам за вооруженное ограбление.
В сентябре прошлого года правительство Великобритании классифицировало ЧВК «Вагнер» как террористическую организацию. С этого времени участие в деятельности этой группы или оказание ей поддержки влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет. За ношение символики организации в Великобритании можно получить штраф до пяти тысяч фунтов.
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