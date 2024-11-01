В ХМАО лесничий получил тюремный срок за взятку

Житель Лангепаса (ХМАО) бывший участковый лесничий получил от предпринимателя взятку 1,5 миллиона рублей. Ханты-Мансийский районный суд лишил его свободы на 8,5 лет и назначил штраф в три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО-Югре.
«Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый обязан выплатить штраф в размере три миллиона рублей. Он лишен права занимать государственные и муниципальные должности в течение 6 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственный комитет ХМАО-Югры установил, что лесничий потребовал у исполнительного директора взятку в 1,5 млн рублей за быстрое разрешение на вырубку выгодного леса. Он организовал вырубку леса, подделав документы о площади и составе деревьев. При получении денежных средств его задержали сотрудники полиции.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО суд отправил нефтяника из дочки «Роснефти» в тюрьму за коррупцию. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!