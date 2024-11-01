01 ноября 2024

В ХМАО лесничий получил тюремный срок за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима
Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима Фото:

Житель Лангепаса (ХМАО) бывший участковый лесничий получил от предпринимателя взятку 1,5 миллиона рублей. Ханты-Мансийский районный суд лишил его свободы на 8,5 лет и назначил штраф в три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО-Югре.

«Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый обязан выплатить штраф в размере три миллиона рублей. Он лишен права занимать государственные и муниципальные должности в течение 6 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет ХМАО-Югры установил, что лесничий потребовал у исполнительного директора взятку в 1,5 млн рублей за быстрое разрешение на вырубку выгодного леса. Он организовал вырубку леса, подделав документы о площади и составе деревьев. При получении денежных средств его задержали сотрудники полиции.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО суд отправил нефтяника из дочки «Роснефти» в тюрьму за коррупцию. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

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Житель Лангепаса (ХМАО) бывший участковый лесничий получил от предпринимателя взятку 1,5 миллиона рублей. Ханты-Мансийский районный суд лишил его свободы на 8,5 лет и назначил штраф в три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО-Югре. «Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый обязан выплатить штраф в размере три миллиона рублей. Он лишен права занимать государственные и муниципальные должности в течение 6 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Следственный комитет ХМАО-Югры установил, что лесничий потребовал у исполнительного директора взятку в 1,5 млн рублей за быстрое разрешение на вырубку выгодного леса. Он организовал вырубку леса, подделав документы о площади и составе деревьев. При получении денежных средств его задержали сотрудники полиции. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО суд отправил нефтяника из дочки «Роснефти» в тюрьму за коррупцию. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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