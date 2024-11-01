Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал арестовывать доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова, обвиненного в дискредитации российской армии. Процесс проходил в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.
Следствие вышло в суд с ходатайством о назначении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Его судья Владимир Ушаков удовлетворил. Доценту запрещено общаться со свидетелями, пользоваться интернетом. Если он нарушит запреты, то меру ужесточат.
«Я знаю, что [мой муж] никогда ничего плохого не говорил. Это мое мнение», — сказала URA.RU супруга Абрамова.
Доцент свою вину признает. «Он раскаивается, плачет. Но по делу еще пока ничего не известно», — пояснила URA.RU его адвокат
Его задержали 31 октября дома, а затем отвезли на рабочее место. По версии силовиков, он занимался пропагандой во время занятий. Кроме того, есть версия, что он занимался сексом со студентками.
Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом. Последнее время работал старшим преподавателем.
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