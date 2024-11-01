01 ноября 2024

Доцент из Екатеринбурга Абрамов избежал ареста за фейки об армии РФ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения доценту Сергею Абрамову. Екатеринбург
Сергею Абрамову запретили определенные действия Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал арестовывать доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова, обвиненного в дискредитации российской армии. Процесс проходил в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.

Следствие вышло в суд с ходатайством о назначении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Его судья Владимир Ушаков удовлетворил. Доценту запрещено общаться со свидетелями, пользоваться интернетом. Если он нарушит запреты, то меру ужесточат.

«Я знаю, что [мой муж] никогда ничего плохого не говорил. Это мое мнение», — сказала URA.RU супруга Абрамова.

Доцент свою вину признает. «Он раскаивается, плачет. Но по делу еще пока ничего не известно», — пояснила URA.RU его адвокат

Его задержали 31 октября дома, а затем отвезли на рабочее место. По версии силовиков, он занимался пропагандой во время занятий. Кроме того, есть версия, что он занимался сексом со студентками.

Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом. Последнее время работал старшим преподавателем.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал арестовывать доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова, обвиненного в дискредитации российской армии. Процесс проходил в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Следствие вышло в суд с ходатайством о назначении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Его судья Владимир Ушаков удовлетворил. Доценту запрещено общаться со свидетелями, пользоваться интернетом. Если он нарушит запреты, то меру ужесточат. «Я знаю, что [мой муж] никогда ничего плохого не говорил. Это мое мнение», — сказала URA.RU супруга Абрамова. Доцент свою вину признает. «Он раскаивается, плачет. Но по делу еще пока ничего не известно», — пояснила URA.RU его адвокат Его задержали 31 октября дома, а затем отвезли на рабочее место. По версии силовиков, он занимался пропагандой во время занятий. Кроме того, есть версия, что он занимался сексом со студентками. Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом. Последнее время работал старшим преподавателем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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