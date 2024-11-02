Замглавы Владивостока сядет на 7,5 года за взятку

Заместитель главы администрации города Владивостока Алексей Ляйфер был признан виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Материалы, собранные следственными органами СКР по Приморскому краю, были признаны судом достаточными для доказательства его вины.
«Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор заместителю главы администрации города Владивостока Алексею Ляйферу <...> Суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы», — сообщили в пресс-службе СК Приморья в telegram-канале. Следствие установило, что Ляйфер лично получил взятку в размере 300 тысяч рублей от представителя коммерческой организации 17 декабря 2018 года.
Кроме того, с декабря 2021 года по январь 2022 года замглавы администрации Владивостока подстрекал начальника управления муниципальной собственности города к превышению полномочий, что привело к продаже земельного участкам на улице Высокая в Владивостоке площадью 9,7 тысячи квадратных метров по заниженной цене.
Подсудимому назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере трех млн рублей. Уголовное дело в отношении других фигурантов, причастных к преступлениям, продолжает рассматриваться отдельно.
Алексей Ляйфер был арестован 15 января 2023 года. Он обвинялся в получении взятки за помощь с арендой земли и в подстрекательстве подчиненного к незаконной продаже другого участка, передает RT.
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