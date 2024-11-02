Десятки туристов заразились неизвестным вирусом в Турции

Среди отдыхающих в Белеке (Турция) зафиксировано резкое увеличение случаев заражения вирусом коксаки. В последние дни число инфицированных достигло нескольких десятков.
«По одной из версии, всему виной вирус коксаки», — передает издание Life.ru. Симптомы заболевания достаточно тяжелые, большинство пациентов испытывают высокую температуру, которая плохо сбивается обычными лекарственными средствами. У многих заразившихся она стабильно держится выше 39 градусов, из-за чего им приходится проводить лечение в больнице под капельницами.
Следует отметить, что на фоне продолжающегося туристического сезона в отелях города по-прежнему много отдыхающих, несмотря на скорое его закрытие. Врачи продолжают выяснять точную природу возбудителя, так как у некоторых пациентов симптомы схожи с проявлениями ковида или ротавируса, однако у большинства ставят диагноз «острая инфекция, неуточненная».
Кроме того, анализы заболевших вирусом показывали повышенные уровни C-реактивного белка и нейтрофилов. Некоторые туристы заболевали по возвращении в Россию, некоторые — в самолете. Инкубационный период в среднем составляет от четырех до 14 дней.
Ранее врач-педиатр Нисо Одинаева сообщила, что высыпания по всему телу, а также высокая температура, боль в горле и рвота могут быть признаками вируса коксаки. Врач добавила, что на начальной стадии вирус можно перепутать с ОРВИ, простудой или ветрянкой. Изначально на коже появляются пятна, которые позже превращаются в волдыри, которые можно найти не только на теле, но и на слизистой рта и языке.
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