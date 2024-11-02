Поместье блогерши Лерчек, выставленное на продажу, подешевело вдвое

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, просит за свое поместье на Истре 879 990 000 рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Здание подешевело на миллиард. В апреле оно продавалось за 21 миллион долларов или 1,8 миллиарда рублей.
«Поместье Лерчек на Истре подешевело на один миллиард рублей. Сейчас владельцы просят 879 990 000 рублей. Причины: недострой, отсутствие спроса и проблемы с оформлением — из-за двух хозяев Чекалиных», — сообщил telegram-канал. Поместье представляет собой трехэтажный особняк в стилистике хай-тек с панорамным остеклением и общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров. К нему прилегает 56 соток земли. В цокольном этаже расположен гараж на десять автомобилей и кинозал.
В марте Чекалина заявила, что подала иск о разводе со своим супругом Артемом. В конце мая 2024 года супруги Чекалины решили разделить имущество пополам, хотя первоначально права на него принадлежали только Лерчек. 10 июля того же года суд официально расторг их брак, продлившийся 12 лет. Потенциальным покупателям недостроя необходимо будет провести множество проверок и вести переговоры сразу с двумя владельцами.
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