В Москве проходит ежегодный форум «Народы России». Участники мероприятия собрались в столице, чтобы обсудить ключевые вопросы национальной политики страны. Мероприятие организует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
«Мы традиционно встречаемся накануне одного из важнейших государственных праздников», — обратился к участникам форума руководитель ФАДН Игорь Баринов. Он добавил, что для всех собравшихся это, по сути, профессиональный праздник.
Одна из приоритетных тем форума — общегражданская идентичность в контексте новых реалий. По словам Баринова, все усилия в сфере национальной политики направлены сейчас на укрепление единства многонационального народа страны. Также в рамках мероприятия эксперты обсуждают проблемы языковой политики, говорят о методах профилактики экстремизма и о том, как в современных условиях можно противодействовать идеологии терроризма.
Важная часть форума посвящена разработке концепции развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По итогам всех дискуссий участники примут итоговый документ, содержащий рекомендации по ключевым вопросам национальной политики, который будет разослан во все регионы РФ.
Форум включает в себя и творческие мероприятия. Для участников организованы тематические выставки, рассказывающие о деятельности ФАДН и организаций-партнеров. Одна из экспозиций посвящена проекту по социокультурной адаптации подростков «Мы — Россия. Будущее Донбасса». В рамках этого проекта более 1,2 тысячи детей из новых субъектов России посетили Москву, Санкт-Петербург и Волгоград. Еще одна экспозиция рассказывает о проекте «СВОИ». На ней представлены реальные истории детей, внуков и правнуков о героизме и межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в годы проведения СВО.
На форуме также представлена выставка международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Этот проект, объединяющий любителей и профессионалов фотоискусства, с каждым годом собирает все больше участников. В 2023 году на конкурс поступило свыше 21 тысячи работ от 4,3 тысяч фотографов из 69 стран мира. На Форуме подведут итоги конкурса и наградят победителей.
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