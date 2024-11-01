01 ноября 2024

В Сургуте продают однокомнатную квартиру с видом на храм за 23 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Bиды из окoн квартиры - на хрaм Cвятoго великoмучeнника Геоpгия
Bиды из окoн квартиры - на хрaм Cвятoго великoмучeнника Геоpгия Фото:

Житель Сургута (ХМАО) продает однокомнатную квартиру за 23 миллиона рублей с видом из окон на храм Святого великoмучeнника Геоpгия. Объявление об этом размещено на сайте продаж.

«Продаю квартиру. Планировка изначально была двухкомнатной, но по решению собственников она была изменена на 1+. Общая площадь: 79,1 квадратный метр. Стоимость: 22 900 000 рублей. Bиды из окoн квартиры — на хрaм Cвятoго великoмучeнника Геоpгия», — указано в публикации на сайте.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте продают пентхаус в стиле дворцовой классики. Стоимость двухэтажной квартиры с дровяным камином и собственной террасой — 36 миллионов рублей.

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Житель Сургута (ХМАО) продает однокомнатную квартиру за 23 миллиона рублей с видом из окон на храм Святого великoмучeнника Геоpгия. Объявление об этом размещено на сайте продаж. «Продаю квартиру. Планировка изначально была двухкомнатной, но по решению собственников она была изменена на 1+. Общая площадь: 79,1 квадратный метр. Стоимость: 22 900 000 рублей. Bиды из окoн квартиры — на хрaм Cвятoго великoмучeнника Геоpгия», — указано в публикации на сайте. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте продают пентхаус в стиле дворцовой классики. Стоимость двухэтажной квартиры с дровяным камином и собственной террасой — 36 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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