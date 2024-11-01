Житель Сургута (ХМАО) продает однокомнатную квартиру за 23 миллиона рублей с видом из окон на храм Святого великoмучeнника Геоpгия. Объявление об этом размещено на сайте продаж.
«Продаю квартиру. Планировка изначально была двухкомнатной, но по решению собственников она была изменена на 1+. Общая площадь: 79,1 квадратный метр. Стоимость: 22 900 000 рублей. Bиды из окoн квартиры — на хрaм Cвятoго великoмучeнника Геоpгия», — указано в публикации на сайте.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте продают пентхаус в стиле дворцовой классики. Стоимость двухэтажной квартиры с дровяным камином и собственной террасой — 36 миллионов рублей.
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