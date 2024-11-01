Росстат определил самые прибыльные компании в ХМАО

Больше всего прибыльных компаний Ханты-Мансийского автономного округа работает в сфере обрабатывающих производств. Доля успешный предприятий в этом секторе бизнеса за девять месяцев 2024 года составила почти 85%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.
«Доля прибыльных организаций за январь-август в сфере обрабатывающих производств составила 84,1%. В области транспортировки и хранения, тем временем, наблюдается 75% компаний, приносящих доход. Топ-3 замыкают строительные предприятия с 74,4%», — следует из данных службы статистики.
Среди других сфер бизнеса высокая доля прибыльных компаний находится в секторе сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства (71,4%). А в сегменте добычи полезных ископаемых работает 68,8% успешных предприятий.
Чаще всего убыточные компании по ХМАО занимаются профессионально-научной и технической деятельностью — 45,8%. А в сфере недвижимости, а также в области информации и связи 44,4% компаний имеют отрицательную динамику.
Ранее URA.RU рассказывало, как компании ХМАО заманивают работников на выгодные вакансии. Чаще всего в качестве наживки корпорации используют зарплаты с шестизначным числом, премии и бонусы, а также выгодный соцпакет.
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