01 ноября 2024

Росстат определил самые прибыльные компании в ХМАО

Росстат: успешные компании ХМАО чаще заняты в секторе обрабатывающих производств
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего прибыльных компаний ХМАО работает среди обрабатывающих производств
Больше всего прибыльных компаний ХМАО работает среди обрабатывающих производств Фото:

Больше всего прибыльных компаний Ханты-Мансийского автономного округа работает в сфере обрабатывающих производств. Доля успешный предприятий в этом секторе бизнеса за девять месяцев 2024 года составила почти 85%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

«Доля прибыльных организаций за январь-август в сфере обрабатывающих производств составила 84,1%. В области транспортировки и хранения, тем временем, наблюдается 75% компаний, приносящих доход. Топ-3 замыкают строительные предприятия с 74,4%», — следует из данных службы статистики.

Среди других сфер бизнеса высокая доля прибыльных компаний находится в секторе сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства (71,4%). А в сегменте добычи полезных ископаемых работает 68,8% успешных предприятий.

Чаще всего убыточные компании по ХМАО занимаются профессионально-научной и технической деятельностью — 45,8%. А в сфере недвижимости, а также в области информации и связи 44,4% компаний имеют отрицательную динамику.

Ранее URA.RU рассказывало, как компании ХМАО заманивают работников на выгодные вакансии. Чаще всего в качестве наживки корпорации используют зарплаты с шестизначным числом, премии и бонусы, а также выгодный соцпакет.

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Больше всего прибыльных компаний Ханты-Мансийского автономного округа работает в сфере обрабатывающих производств. Доля успешный предприятий в этом секторе бизнеса за девять месяцев 2024 года составила почти 85%, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «Доля прибыльных организаций за январь-август в сфере обрабатывающих производств составила 84,1%. В области транспортировки и хранения, тем временем, наблюдается 75% компаний, приносящих доход. Топ-3 замыкают строительные предприятия с 74,4%», — следует из данных службы статистики. Среди других сфер бизнеса высокая доля прибыльных компаний находится в секторе сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства (71,4%). А в сегменте добычи полезных ископаемых работает 68,8% успешных предприятий. Чаще всего убыточные компании по ХМАО занимаются профессионально-научной и технической деятельностью — 45,8%. А в сфере недвижимости, а также в области информации и связи 44,4% компаний имеют отрицательную динамику. Ранее URA.RU рассказывало, как компании ХМАО заманивают работников на выгодные вакансии. Чаще всего в качестве наживки корпорации используют зарплаты с шестизначным числом, премии и бонусы, а также выгодный соцпакет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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