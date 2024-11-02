Дорогущие браслеты и сотня айфонов: что можно купить на переплату по ипотеке в Екатеринбурге. Инфографика

В Екатеринбурге на переплату по ипотеке за «трешку» можно купить 116 айфонов

02 ноября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

На переплату за «однушку» можно купить 131 путевку на Бали Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на переплату по ипотеке за трехкомнатную квартиру можно купить 116 iPhone и 39 браслетов Cartier. Корреспондент URA.RU подсчитал, что можно приобрести на сумму переплат за студию, однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную квартиры, подробнее — в материале агентства. Так, на переплату в размере 31,5 миллиона рублей за трехкомнатную квартиру можно купить 116 iPhone 16 Pro Max на один терабайт, 241 путевку на Бали (8 ночей) и 39 браслетов Cartier из розового золота. На переплату за «двушку» (18,5 миллиона рублей) можно приобрести 68 iPhone аналогичной серии, 142 путевки на Бали и 23 браслета Cartier. За студию в 24 квадратных метра удастся купить 78 путевок на Бали, 12 браслетов и 38 iPhone, а на переплату за однокомнатную квартиру площадью 39 «квадратов» — 64 iPhone, 21 браслет Cartier и 131 путевку на Бали. Расчет сделан на основе материала URA.RU, в котором условия покупки недвижимости были следующими: ипотека без льготных условий по ставке в 26,5% на 20 лет. Стоимость одного квадратного метра по данным АН «Этажи» в сентябре — 139,9 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на переплату по ипотеке за трехкомнатную квартиру можно купить 116 iPhone и 39 браслетов Cartier. Корреспондент URA.RU подсчитал, что можно приобрести на сумму переплат за студию, однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную квартиры, подробнее — в материале агентства. Так, на переплату в размере 31,5 миллиона рублей за трехкомнатную квартиру можно купить 116 iPhone 16 Pro Max на один терабайт, 241 путевку на Бали (8 ночей) и 39 браслетов Cartier из розового золота. На переплату за «двушку» (18,5 миллиона рублей) можно приобрести 68 iPhone аналогичной серии, 142 путевки на Бали и 23 браслета Cartier. За студию в 24 квадратных метра удастся купить 78 путевок на Бали, 12 браслетов и 38 iPhone, а на переплату за однокомнатную квартиру площадью 39 «квадратов» — 64 iPhone, 21 браслет Cartier и 131 путевку на Бали. Расчет сделан на основе материала URA.RU, в котором условия покупки недвижимости были следующими: ипотека без льготных условий по ставке в 26,5% на 20 лет. Стоимость одного квадратного метра по данным АН «Этажи» в сентябре — 139,9 тысяч рублей.