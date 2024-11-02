ВС РФ уничтожили пункт управления «Кракена»*

02 ноября 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

В нанесении ударов была задействована артиллерия Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пункт управления националистического формирования «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожен ударами российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также поражены инфраструктура военного аэродрома и топливная база ВСУ. В нанесении ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Ранее в ДНР ВС РФ освободили Кураховку. В Харьковской области под контроль взят населенный пункт Першотравневое. «Кракен»* признан террористической организацией и запрещен в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пункт управления националистического формирования «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожен ударами российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также поражены инфраструктура военного аэродрома и топливная база ВСУ. В нанесении ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Ранее в ДНР ВС РФ освободили Кураховку. В Харьковской области под контроль взят населенный пункт Першотравневое. «Кракен»* признан террористической организацией и запрещен в России