ВС РФ уничтожили пункт управления «Кракена»*

В нанесении ударов была задействована артиллерия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пункт управления националистического формирования «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожен ударами российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также поражены инфраструктура военного аэродрома и топливная база ВСУ. В нанесении ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Ранее в ДНР ВС РФ освободили Кураховку. В Харьковской области под контроль взят населенный пункт Першотравневое.
«Кракен»* признан террористической организацией и запрещен в России
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