ВС РФ уничтожили пункт управления «Кракена»*

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, гаубица, артиллерия, пушка, мста, stock
В нанесении ударов была задействована артиллерия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пункт управления националистического формирования «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожен ударами российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также поражены инфраструктура военного аэродрома и топливная база ВСУ. В нанесении ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в ДНР ВС РФ освободили Кураховку. В Харьковской области под контроль взят населенный пункт Першотравневое.

«Кракен»* признан террористической организацией и запрещен в России

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Пункт управления националистического формирования «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожен ударами российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также поражены инфраструктура военного аэродрома и топливная база ВСУ. В нанесении ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Ранее в ДНР ВС РФ освободили Кураховку. В Харьковской области под контроль взят населенный пункт Першотравневое. «Кракен»* признан террористической организацией и запрещен в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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