В Челябинской области назвали самые популярные имена новорожденных в октябре

Михаил, София и Анна стали самыми популярными именами для челябинских детей

02 ноября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

В Челябинской области в октябре родились 2 564 ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области Михаил, София и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по делам ЗАГС региона. «В октябре в Челябинской области среди мальчиков самым популярным именем для новорожденных стало имя Михаил (58). Среди девочек — София и Анна (оба по 54)», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского ЗАГСа. Также среди мальчиков были популярны имена Артем (56), Тимофей (48), Александр (46) и Матвей (43). Среди девочек — Виктория (45), Валерия (37) и Ева (36). Всего в Челябинской области в октябре родились 2 564 ребенка, из них 1 290 мальчиков и 1 274 девочки. Свои отношения в октябре в Челябинской области зарегистрировали 1 719 пар. Самой популярной датой стало 5 октября (129), а также 26 октября (126) и 12 октября (125), добавили в пресс-службе ЗАГС Челябинской области. В сентябре 2024 года самым популярным именем среди девочек в Челябинской области стало имя Ева (56). Самыми популярными именами мальчиков стали Михаил (53), Артем (49) и Матвей (39), рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области Михаил, София и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по делам ЗАГС региона. «В октябре в Челябинской области среди мальчиков самым популярным именем для новорожденных стало имя Михаил (58). Среди девочек — София и Анна (оба по 54)», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского ЗАГСа. Также среди мальчиков были популярны имена Артем (56), Тимофей (48), Александр (46) и Матвей (43). Среди девочек — Виктория (45), Валерия (37) и Ева (36). Всего в Челябинской области в октябре родились 2 564 ребенка, из них 1 290 мальчиков и 1 274 девочки. Свои отношения в октябре в Челябинской области зарегистрировали 1 719 пар. Самой популярной датой стало 5 октября (129), а также 26 октября (126) и 12 октября (125), добавили в пресс-службе ЗАГС Челябинской области. В сентябре 2024 года самым популярным именем среди девочек в Челябинской области стало имя Ева (56). Самыми популярными именами мальчиков стали Михаил (53), Артем (49) и Матвей (39), рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона.