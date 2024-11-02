Застройщик снесет часть Эльмаша ради высоток

В Екатеринбурге застройщик снесет 16 домов с бункерами на Эльмаше ради высоток
© Служба новостей «URA.RU»
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Под снос пойдут дома 1940—1950 годов постройки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге по программе КРТ снесут часть квартала со старинными домами на Эльмаше. Речь идет о территории в границах улиц Бабушкина, Корепина и Стачек. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

Согласно постановлению, под снос пойдут 16 двухэтажных домов 1940—1950 годов постройки, в некоторых из которых есть бункеры — для них будущему инвестору придется найти новые места. Помимо этого, ему предстоит договориться об отселении с собственниками 119 квартир.

На участке застройщик сможет возвести 138 тысяч квадратных метров жилья. Там же должны появиться парковки, спортивные площадки и детский сад на 150 человек. Проект планируют полностью завершить до 2037 года.

Ранее URA.RU рассказывало о сносе шести домов 1950 года в Пионерском районе. На их месте построят четыре дома, высота которых составит от 14 до 32 этажей. Всего будет обустроено 800 квартир. Работами занимается московский застройщик «Самолет».

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В Екатеринбурге по программе КРТ снесут часть квартала со старинными домами на Эльмаше. Речь идет о территории в границах улиц Бабушкина, Корепина и Стачек. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации. Согласно постановлению, под снос пойдут 16 двухэтажных домов 1940—1950 годов постройки, в некоторых из которых есть бункеры — для них будущему инвестору придется найти новые места. Помимо этого, ему предстоит договориться об отселении с собственниками 119 квартир. На участке застройщик сможет возвести 138 тысяч квадратных метров жилья. Там же должны появиться парковки, спортивные площадки и детский сад на 150 человек. Проект планируют полностью завершить до 2037 года. Ранее URA.RU рассказывало о сносе шести домов 1950 года в Пионерском районе. На их месте построят четыре дома, высота которых составит от 14 до 32 этажей. Всего будет обустроено 800 квартир. Работами занимается московский застройщик «Самолет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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