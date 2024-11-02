Застройщик снесет часть Эльмаша ради высоток

В Екатеринбурге застройщик снесет 16 домов с бункерами на Эльмаше ради высоток

02 ноября 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Под снос пойдут дома 1940—1950 годов постройки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге по программе КРТ снесут часть квартала со старинными домами на Эльмаше. Речь идет о территории в границах улиц Бабушкина, Корепина и Стачек. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации. Согласно постановлению, под снос пойдут 16 двухэтажных домов 1940—1950 годов постройки, в некоторых из которых есть бункеры — для них будущему инвестору придется найти новые места. Помимо этого, ему предстоит договориться об отселении с собственниками 119 квартир. На участке застройщик сможет возвести 138 тысяч квадратных метров жилья. Там же должны появиться парковки, спортивные площадки и детский сад на 150 человек. Проект планируют полностью завершить до 2037 года. Ранее URA.RU рассказывало о сносе шести домов 1950 года в Пионерском районе. На их месте построят четыре дома, высота которых составит от 14 до 32 этажей. Всего будет обустроено 800 квартир. Работами занимается московский застройщик «Самолет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по программе КРТ снесут часть квартала со старинными домами на Эльмаше. Речь идет о территории в границах улиц Бабушкина, Корепина и Стачек. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации. Согласно постановлению, под снос пойдут 16 двухэтажных домов 1940—1950 годов постройки, в некоторых из которых есть бункеры — для них будущему инвестору придется найти новые места. Помимо этого, ему предстоит договориться об отселении с собственниками 119 квартир. На участке застройщик сможет возвести 138 тысяч квадратных метров жилья. Там же должны появиться парковки, спортивные площадки и детский сад на 150 человек. Проект планируют полностью завершить до 2037 года. Ранее URA.RU рассказывало о сносе шести домов 1950 года в Пионерском районе. На их месте построят четыре дома, высота которых составит от 14 до 32 этажей. Всего будет обустроено 800 квартир. Работами занимается московский застройщик «Самолет».