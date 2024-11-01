Крупный московский застройщик сносит дома на Пионерке ради новых высоток

В Пионерском районе Екатеринбурга сносят шесть домов 1950 года ради высоток
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Снос незаконно построенного дома на Ломоносова, 86. Екатеринбург, экскаватор, снос дома, строительная техника
За участок на Пионерке застройщик боролся в прошлом году (архивное фото) Фото:

В Пионерском районе Екатеринбурга 1 ноября московская строительная компания «Самолет» приступила к сносу шести домов 1950 года на улице Вилонова. На их месте планируют построить четыре высотки, рассказал читатель URA.RU.

«Техника заехала на участок по улице Вилонова рядом с Основинским парком. На ограждениях повесили плакаты „Самолета“. Сейчас участок занимают шесть двухэтажных жилых домов и недостроенный офисный центр», — сказал собеседник. О намерениях застройщика зайти на данный участок URA.RU писало в прошлом году. Торги за место длились больше 30 часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Самолета». На момент публикации ответ не поступил.

Компания «Самолет» позиционирует себя как «одну из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента». Первый участок, который она приобрела в Екатеринбурге в сентябре 2023-го, находится в районе улицы Летчиков (Завокзальный микрорайон). О планах застройщика работать в уральской столице стало известно еще осенью 2021-го. Тогда компанию называли претендентом на застройку части территории «Уралмашзавода».

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В Пионерском районе Екатеринбурга 1 ноября московская строительная компания «Самолет» приступила к сносу шести домов 1950 года на улице Вилонова. На их месте планируют построить четыре высотки, рассказал читатель URA.RU. «Техника заехала на участок по улице Вилонова рядом с Основинским парком. На ограждениях повесили плакаты „Самолета“. Сейчас участок занимают шесть двухэтажных жилых домов и недостроенный офисный центр», — сказал собеседник. О намерениях застройщика зайти на данный участок URA.RU писало в прошлом году. Торги за место длились больше 30 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Самолета». На момент публикации ответ не поступил. Компания «Самолет» позиционирует себя как «одну из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента». Первый участок, который она приобрела в Екатеринбурге в сентябре 2023-го, находится в районе улицы Летчиков (Завокзальный микрорайон). О планах застройщика работать в уральской столице стало известно еще осенью 2021-го. Тогда компанию называли претендентом на застройку части территории «Уралмашзавода».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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