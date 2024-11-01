01 ноября 2024

Власти ХМАО назначили новых руководителей соцучреждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Назначены новые руководители соцучреждений
Назначены новые руководители соцучреждений Фото:

Новым директором «Нефтеюганского реабилитационного центра» назначена Лидия Пакулева, а «Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения» возглавит Марина Загритдинова. Уже в ноябре руководители приступят к своим должностным обязанностям.

«Назначить на должности: директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Нефтеюганский реабилитационный центр“ Пакулеву Лидию Николаевну с 2 ноября 2024 года и директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения“ Загритдинову Марину Евгеньевну с 27 ноября 2024 года», — сказано в документе правительства ХМАО, опубликованном на официальном сайте. Само распоряжение подписал губернатор Югры Руслан Кухарук. 

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) определились с кандидатурой главного строителя. Директором управления капитального строительства назначили Марселя Шадыева.

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Новым директором «Нефтеюганского реабилитационного центра» назначена Лидия Пакулева, а «Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения» возглавит Марина Загритдинова. Уже в ноябре руководители приступят к своим должностным обязанностям. «Назначить на должности: директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Нефтеюганский реабилитационный центр“ Пакулеву Лидию Николаевну с 2 ноября 2024 года и директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения“ Загритдинову Марину Евгеньевну с 27 ноября 2024 года», — сказано в документе правительства ХМАО, опубликованном на официальном сайте. Само распоряжение подписал губернатор Югры Руслан Кухарук.  Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) определились с кандидатурой главного строителя. Директором управления капитального строительства назначили Марселя Шадыева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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