Власти ХМАО назначили новых руководителей соцучреждений

Новым директором «Нефтеюганского реабилитационного центра» назначена Лидия Пакулева, а «Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения» возглавит Марина Загритдинова. Уже в ноябре руководители приступят к своим должностным обязанностям.
«Назначить на должности: директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Нефтеюганский реабилитационный центр“ Пакулеву Лидию Николаевну с 2 ноября 2024 года и директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения“ Загритдинову Марину Евгеньевну с 27 ноября 2024 года», — сказано в документе правительства ХМАО, опубликованном на официальном сайте. Само распоряжение подписал губернатор Югры Руслан Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) определились с кандидатурой главного строителя. Директором управления капитального строительства назначили Марселя Шадыева.
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