22 октября 2024

Власти Нижневартовска определились с кандидатурой главного строителя

Директором управления капитального строительства Нижневартовска назначен Шадыев
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальником УКС Нижневартовска назначен Марсель Шадыев
Начальником УКС Нижневартовска назначен Марсель Шадыев Фото:

Власти Нижневартовска определились с кандидатурой на пост главного строителя. Директором управления капстроя назначен Марсель Шадыев, поделился с URA.RU близкий к стройблоку источник.

«Шадыев, как и ожидалось, назначен новым руководителем УКС. Его пролоббировал на эту позицию новый вице-мэр по строительству Станислав Чеботарев, сменивший скандально известного Виктора Ситникова», — отметил инсайдер.

По словам источника, назначение Шадыева состоялось в понедельник, 21 октября. Новый глава УКС подтвердил информацию в беседе с журналистом агентства.

Шадыев ранее работал в управлении капстроя начальником ПТО и курировал ряд проектов трудоустройства, но затем уволился. На позицию главы УКС он перешел с поста главного инженера Нижневартовской поликлиники.

Ранее URA.RU писали о назначении вице-мэра Нижневартовска по строительству Чеботарева и о том, что он приведет в команду своего ставленника Шадыева. Инсайд подтвердился.

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Власти Нижневартовска определились с кандидатурой на пост главного строителя. Директором управления капстроя назначен Марсель Шадыев, поделился с URA.RU близкий к стройблоку источник. «Шадыев, как и ожидалось, назначен новым руководителем УКС. Его пролоббировал на эту позицию новый вице-мэр по строительству Станислав Чеботарев, сменивший скандально известного Виктора Ситникова», — отметил инсайдер. По словам источника, назначение Шадыева состоялось в понедельник, 21 октября. Новый глава УКС подтвердил информацию в беседе с журналистом агентства. Шадыев ранее работал в управлении капстроя начальником ПТО и курировал ряд проектов трудоустройства, но затем уволился. На позицию главы УКС он перешел с поста главного инженера Нижневартовской поликлиники. Ранее URA.RU писали о назначении вице-мэра Нижневартовска по строительству Чеботарева и о том, что он приведет в команду своего ставленника Шадыева. Инсайд подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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