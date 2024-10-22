Власти Нижневартовска определились с кандидатурой главного строителя

Власти Нижневартовска определились с кандидатурой на пост главного строителя. Директором управления капстроя назначен Марсель Шадыев, поделился с URA.RU близкий к стройблоку источник.
«Шадыев, как и ожидалось, назначен новым руководителем УКС. Его пролоббировал на эту позицию новый вице-мэр по строительству Станислав Чеботарев, сменивший скандально известного Виктора Ситникова», — отметил инсайдер.
По словам источника, назначение Шадыева состоялось в понедельник, 21 октября. Новый глава УКС подтвердил информацию в беседе с журналистом агентства.
Шадыев ранее работал в управлении капстроя начальником ПТО и курировал ряд проектов трудоустройства, но затем уволился. На позицию главы УКС он перешел с поста главного инженера Нижневартовской поликлиники.
Ранее URA.RU писали о назначении вице-мэра Нижневартовска по строительству Чеботарева и о том, что он приведет в команду своего ставленника Шадыева. Инсайд подтвердился.
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