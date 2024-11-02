ЦГМС: в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

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Снегопады будут идти 2 и 3 ноября Фото:

В Пермском крае 2 и 3 ноября ожидается сильный снег. Пермский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

«Объявлено штормовое предупреждение. В связи c медленно смещающимся циклоном „Мартина“ в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах Пермского края ожидается опасное природное явление: очень сильный снег», — сообщили синоптики пермского ЦГМС в своем telegram-канале. Уточняется, что за 12 часов может выпасть более 20 миллиметров мокрого снега.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных условий закрыли движение для фур на трассе Пермь — Ижевск. Кроме этого, случилось несколько ДТП, но никто не пострадал. ГАИ просит водителей быть осторожнее на дорогах.

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В Пермском крае 2 и 3 ноября ожидается сильный снег. Пермский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. «Объявлено штормовое предупреждение. В связи c медленно смещающимся циклоном „Мартина“ в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах Пермского края ожидается опасное природное явление: очень сильный снег», — сообщили синоптики пермского ЦГМС в своем telegram-канале. Уточняется, что за 12 часов может выпасть более 20 миллиметров мокрого снега. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных условий закрыли движение для фур на трассе Пермь — Ижевск. Кроме этого, случилось несколько ДТП, но никто не пострадал. ГАИ просит водителей быть осторожнее на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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