ЦГМС: в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

02 ноября 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Снегопады будут идти 2 и 3 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае 2 и 3 ноября ожидается сильный снег. Пермский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. «Объявлено штормовое предупреждение. В связи c медленно смещающимся циклоном „Мартина“ в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах Пермского края ожидается опасное природное явление: очень сильный снег», — сообщили синоптики пермского ЦГМС в своем telegram-канале. Уточняется, что за 12 часов может выпасть более 20 миллиметров мокрого снега. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных условий закрыли движение для фур на трассе Пермь — Ижевск. Кроме этого, случилось несколько ДТП, но никто не пострадал. ГАИ просит водителей быть осторожнее на дорогах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае 2 и 3 ноября ожидается сильный снег. Пермский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. «Объявлено штормовое предупреждение. В связи c медленно смещающимся циклоном „Мартина“ в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах Пермского края ожидается опасное природное явление: очень сильный снег», — сообщили синоптики пермского ЦГМС в своем telegram-канале. Уточняется, что за 12 часов может выпасть более 20 миллиметров мокрого снега. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных условий закрыли движение для фур на трассе Пермь — Ижевск. Кроме этого, случилось несколько ДТП, но никто не пострадал. ГАИ просит водителей быть осторожнее на дорогах.