01 ноября 2024

В Пермском крае на трассе опрокинулся бензовоз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал Фото:

В Кудымкарском муниципальном округе (Пермский край) на трассе перевернулась цистерна бензовоза. В ДТП никто не пострадал.

«По предварительным данным, на 9-м километре трассы водитель не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием полуприцепа», — пишет «Парма новости» со ссылкой на отдел ГАИ МО МВД России «Кудымкарский». Уточняется, что цистерна двигалась по дороге Усолье — Кудымкар.

В краевом МЧС отметили, что бензовоз перевозил нефтепродукты. Разлива топлива нет.

Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Ижевск произошло жесткое ДТП, в котором столкнулись два грузовика. ГАИ ограничила движение фур по этой дороге.

Разлива нефтепродуктов не произошло
Разлива нефтепродуктов не произошло
Фото:

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В Кудымкарском муниципальном округе (Пермский край) на трассе перевернулась цистерна бензовоза. В ДТП никто не пострадал. «По предварительным данным, на 9-м километре трассы водитель не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием полуприцепа», — пишет «Парма новости» со ссылкой на отдел ГАИ МО МВД России «Кудымкарский». Уточняется, что цистерна двигалась по дороге Усолье — Кудымкар. В краевом МЧС отметили, что бензовоз перевозил нефтепродукты. Разлива топлива нет. Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Ижевск произошло жесткое ДТП, в котором столкнулись два грузовика. ГАИ ограничила движение фур по этой дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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