В Кудымкарском муниципальном округе (Пермский край) на трассе перевернулась цистерна бензовоза. В ДТП никто не пострадал.
«По предварительным данным, на 9-м километре трассы водитель не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием полуприцепа», — пишет «Парма новости» со ссылкой на отдел ГАИ МО МВД России «Кудымкарский». Уточняется, что цистерна двигалась по дороге Усолье — Кудымкар.
В краевом МЧС отметили, что бензовоз перевозил нефтепродукты. Разлива топлива нет.
Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Ижевск произошло жесткое ДТП, в котором столкнулись два грузовика. ГАИ ограничила движение фур по этой дороге.
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