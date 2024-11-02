Чем заняться в Перми в День народного единства

Понедельник в России объявлен выходным по случаю Дня народного единства. Если, лежать под пледом перед телевизором в ноябрьскую погоду не для вас, то URA.RU предлагает краткий обзор культурных событий Перми на 4 ноября.
Этнофестиваль
Дом молодежи в Перми 4 ноября объединит людей разных национальностей и этносов, которые проживают в Прикамье. Здесь пройдет масштабный фестиваль «ЭТНОPERM». Концерт, мастер-классы, а также рассказы представителей разных народов об особенностях их культуры — все это в понедельник ждет посетителей Дома молодежи.
Концерт на вокзале
Те, кто решит покинуть Пермь или приехать в город на поезде, станут свидетелями концерта солистов Пермской филармонии на железнодорожном вокзале. Чтобы послушать лауреатов всевозможных конкурсов Андрея Мехоношина (баян) и Маргариту Соснер (сопрано), можно и специально приехать на «Пермь-II». Начало выступления в 19:30.
В поисках героя
В Центральном выставочном зале 4 ноября откроется выставка «Городу нужен герой», посвященная пермскому звериному стилю. Кстати, часть экспонатов привезли из Эрмитажа. Вообще это, пожалуй, первый раз, когда столько предметов пермского звериного стиля из разных музеев собирают в одном месте. Не пропустите.
Выставка от директора PERMM
В музее современного искусства на вечер понедельника запланирован вернисаж «Правила шва». Новую выставку подготовила директор PERMM Наиля Аллахвердиева. «Тон и структуру экспозиции формируют новые поступления, переданные в дар музею, и крупномасштабные работы, которые давно не экспонировались в Перми. На двух этажах будут представлены проекты легенд российской арт-сцены — „Шарманка“ и лайтбоксы Александра Бродского, „Объект №?2“ Валерия Кошлякова, „Тишина“ и „Белый проект“ Петра Белого, текстильные инсталляции „УРАЛЧУГУН“ и „Длинная белая ночь“ Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича и другие работы», — говорится на сайте PERMM.
Мультфильмы нон-стоп
3 и 4 ноября в «Кристалле» будет проходить фестиваль мультипликации. С утра до вечера здесь будут показывать мультфильмы и спектакли, проводить различные мастер-классы и шоу. Все мероприятия бесплатные.
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