На трассе под Тюменью погибли два человека

На месте работает наряд ДПС
На трассе между Тобольском и Вагаем погибли два человека. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление ГАИ.
«2 человека погибли в дорожной трагедии под Тобольском. На 5-м километре автодороги Тобольск -Вагай автомобиль „Шкода Октавия“ съехал в кювет, затем въехал в дерево», — говорится в сообщении.
Уточняется, что машина двигалась в сторону тобольска и была нагружена рыбацкими снастями. Известно, что погибли водитель и пассажир автомобиля. Водителю было 47 лет, он проживал в поселке Каскара. Личность пассажира на данный момент неизвестна.
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