На трассе под Тюменью погибли два человека

На трассе «Тобольск — Вагай» произошло ДТП с двумя погибшими
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работает наряд ДПС
На месте работает наряд ДПС Фото:

На трассе между Тобольском и Вагаем погибли два человека. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление ГАИ.

«2 человека погибли в дорожной трагедии под Тобольском. На 5-м километре автодороги Тобольск -Вагай автомобиль „Шкода Октавия“ съехал в кювет, затем въехал в дерево», — говорится в сообщении.

Уточняется, что машина двигалась в сторону тобольска и была нагружена рыбацкими снастями. Известно, что погибли водитель и пассажир автомобиля. Водителю было 47 лет, он проживал в поселке Каскара. Личность пассажира на данный момент неизвестна. 

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На трассе между Тобольском и Вагаем погибли два человека. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление ГАИ. «2 человека погибли в дорожной трагедии под Тобольском. На 5-м километре автодороги Тобольск -Вагай автомобиль „Шкода Октавия“ съехал в кювет, затем въехал в дерево», — говорится в сообщении. Уточняется, что машина двигалась в сторону тобольска и была нагружена рыбацкими снастями. Известно, что погибли водитель и пассажир автомобиля. Водителю было 47 лет, он проживал в поселке Каскара. Личность пассажира на данный момент неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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