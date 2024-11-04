04 ноября 2024

Пермячки продают свою девственность за тысячи долларов США

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушки разместили анкеты на специализированном сайте знакомств Фото:

Жительницы Перми выставили на продажу свою девственность. Объявления они разместили на одном из специализированных сайтов по «знакомству с невинными девушками», выяснил корреспондент URA.RU. Так, пермячка по имени Анастасия заявила о готовности продать свою невинность за 7000 долларов США. В анкете она написала, что готова подтвердить, что является девственницей «в любой клинике».

«Красивая, высокая, чистоплотная, спокойная. Без вредных привычек. Натуральные длинные русые волосы, стройная. Не имею опыта общения с мужчинами. Девственница, возможна любая проверка в любой клинике. Цена — 7000 долларов. Познакомлюсь с мужчиной для финансовой поддержки», — написано в анкете пермячки.

Девушка по имени Ева оценила свою невинность гораздо скромнее — в 1000 долларов. Она написала, что является студенткой университета, любит петь, танцевать и изучает несколько языков. «Единственные отношения, которые были — отношения на расстоянии», — рассказала о себе пермячка. Контактную информацию жительницы краевой столицы не указали. Единственный вариант отправить им сообщение — зарегистрироваться на сайте знакомств.

Пермячки не первый раз продают свою невинность. Ранее жительница краевой столицы по имени Ася разместила объявление, в котором сообщалось о продаже девственности за 10 000 долларов.

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Жительницы Перми выставили на продажу свою девственность. Объявления они разместили на одном из специализированных сайтов по «знакомству с невинными девушками», выяснил корреспондент URA.RU. Так, пермячка по имени Анастасия заявила о готовности продать свою невинность за 7000 долларов США. В анкете она написала, что готова подтвердить, что является девственницей «в любой клинике». «Красивая, высокая, чистоплотная, спокойная. Без вредных привычек. Натуральные длинные русые волосы, стройная. Не имею опыта общения с мужчинами. Девственница, возможна любая проверка в любой клинике. Цена — 7000 долларов. Познакомлюсь с мужчиной для финансовой поддержки», — написано в анкете пермячки. Девушка по имени Ева оценила свою невинность гораздо скромнее — в 1000 долларов. Она написала, что является студенткой университета, любит петь, танцевать и изучает несколько языков. «Единственные отношения, которые были — отношения на расстоянии», — рассказала о себе пермячка. Контактную информацию жительницы краевой столицы не указали. Единственный вариант отправить им сообщение — зарегистрироваться на сайте знакомств. Пермячки не первый раз продают свою невинность. Ранее жительница краевой столицы по имени Ася разместила объявление, в котором сообщалось о продаже девственности за 10 000 долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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