Демократы стали шантажировать Трампа экстренным эфиром на ТВ

Reuters: демократы готовят эфир на ТВ, если Трамп объявит себя главой заранее

02 ноября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Демократы во главе с Камалой Харрис готовят план на случай, если Дональд Трамп преждевременно объявит себя президентом Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Представители Демократической партии, от лица которых кандидатом в президенты США выступает вице-президент Камала Харрис, готовят план на случай, если другой кандидат в лидеры страны Дональд Трамп заявит о своей победе до окончательного подсчета голосов. План демократов заключается в том, чтобы пустить в эфир обращение с «правдой о Трампе» и результатом подсчета голосов. Об этом рассказал один из представителей Национального комитета Демпартии. Новость по теме Все, что россиянам нужно знать о выборах в США: скандальная гонка и прогнозы «Как только [Трамп] ложно объявит о своей победе, мы будем готовы выступить на телевидении, чтобы рассказать правду, и задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор», — сказал представитель от демократов в разговоре с Reuters . Сами авторы материала напоминают, что еще в 2020 году, во время президентских выборов Трамп официально объявил себя президентом страны еще до того, как окончательно были подсчитаны голоса. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и Харрис — представители от Республиканской и Демократической партии соответственно. Кроме них в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU. В России ранее предостерегли будущего лидера США от попыток эскалации на Украине, передает RT. На выборах американского президента США, по данным ВЦИОМ, россияне проголосовали бы за Трампа, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Демократической партии, от лица которых кандидатом в президенты США выступает вице-президент Камала Харрис, готовят план на случай, если другой кандидат в лидеры страны Дональд Трамп заявит о своей победе до окончательного подсчета голосов. План демократов заключается в том, чтобы пустить в эфир обращение с «правдой о Трампе» и результатом подсчета голосов. Об этом рассказал один из представителей Национального комитета Демпартии. «Как только [Трамп] ложно объявит о своей победе, мы будем готовы выступить на телевидении, чтобы рассказать правду, и задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор», — сказал представитель от демократов в разговоре с Reuters. Сами авторы материала напоминают, что еще в 2020 году, во время президентских выборов Трамп официально объявил себя президентом страны еще до того, как окончательно были подсчитаны голоса. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и Харрис — представители от Республиканской и Демократической партии соответственно. Кроме них в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU. В России ранее предостерегли будущего лидера США от попыток эскалации на Украине, передает RT. На выборах американского президента США, по данным ВЦИОМ, россияне проголосовали бы за Трампа, передает «Национальная служба новостей».