Президент Чехии разрешил согражданам вступить в ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера республики Филиппа Платоша.
«Заявления с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ президенту подали в общей сложности более 180 чехов», — рассказал Платош. Его слова передает «Чешское радио».
С начала военных действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании международного легиона для участия иностранных добровольцев. Российские официальные лица относят эти категории военнослужащих к наемникам. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что 27 октября десятки иностранных наемников, участвующих в спецоперации на стороне ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. Это были наемники из Польши, Великобритании, Швеции и Венесуэлы, передает «360.ru».
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