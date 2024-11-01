01 ноября 2024

Вице-губернатора ХМАО Майер уведомили о коррупционном скандале в ее новой вотчине. Скрин

Бывшие сотрудники Центра ремесел ХМАО заявляют о поборах со стороны руководства
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-сотрудники Центра ремесел ХМАО обвинили руководство в поборах
Экс-сотрудники Центра ремесел ХМАО обвинили руководство в поборах Фото:

Вице-губернатору ХМАО Елене Майер напомнили о коррупционном скандале в ее новой вотчине. На фоне клановых войн в югорском Центре ремесел и в ожидании смены руководства бывшие сотрудники решились опубликовать информацию о поборах в учреждении. Один из работавших в ЦР под началом уволенного по утрате доверия директора Ольги Бубновене и ее дочери-худрука Ксении Илауски инсайдеров URA.RU поделился воспоминаниями и скриншотом перевода.

«Расчетный лист с зарплатой был получен всего один раз и в очень интересной форме: Ксения нас всех собрала в мастерских (подвале) центра ремесел. Выдали расчетки со словами: „Вам переведут очень большую премию, это все заслуга Ольги Дмитриевны нужно скинуться ей на подарок, т.к. она ничего не получит из-за этого, а мы получим много“. Ксения сказала что каждый должен перевести ей часть в премии в зависимости от ее размера. Кто-то 10 тысяч рублей, а кто-то и больше (потому что премия была больше). И все беспрекословно должны были это сделать иначе в дальнейшем мы ничего не будем получать (никаких премий). Даже чек сохранился», — поделился инсайдер.

Собеседник агентства приложил скриншот электронного перевода, датированный 27 декабря 2017 года. Имя, отчество и первая буква фамилии совпадают с данными Илауски. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о войне, развернувшейся в Центре ремесел после отставки Бубновене. Представители двух влиятельных и известных в округе семей ведут борьбу за пост директора учреждения.

Скриншот чека о переводе
Скриншот чека о переводе
Фото:

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Вице-губернатору ХМАО Елене Майер напомнили о коррупционном скандале в ее новой вотчине. На фоне клановых войн в югорском Центре ремесел и в ожидании смены руководства бывшие сотрудники решились опубликовать информацию о поборах в учреждении. Один из работавших в ЦР под началом уволенного по утрате доверия директора Ольги Бубновене и ее дочери-худрука Ксении Илауски инсайдеров URA.RU поделился воспоминаниями и скриншотом перевода. «Расчетный лист с зарплатой был получен всего один раз и в очень интересной форме: Ксения нас всех собрала в мастерских (подвале) центра ремесел. Выдали расчетки со словами: „Вам переведут очень большую премию, это все заслуга Ольги Дмитриевны нужно скинуться ей на подарок, т.к. она ничего не получит из-за этого, а мы получим много“. Ксения сказала что каждый должен перевести ей часть в премии в зависимости от ее размера. Кто-то 10 тысяч рублей, а кто-то и больше (потому что премия была больше). И все беспрекословно должны были это сделать иначе в дальнейшем мы ничего не будем получать (никаких премий). Даже чек сохранился», — поделился инсайдер. Собеседник агентства приложил скриншот электронного перевода, датированный 27 декабря 2017 года. Имя, отчество и первая буква фамилии совпадают с данными Илауски. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о войне, развернувшейся в Центре ремесел после отставки Бубновене. Представители двух влиятельных и известных в округе семей ведут борьбу за пост директора учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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