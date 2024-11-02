МО Украины заставит инвалидов разминировать территорию

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МО Украины намерено привлечь инвалидов для разминирования территории
МО Украины намерено привлечь инвалидов для разминирования территории Фото:

В Министерстве обороны Украины заявили, что намерены привлечь инвалидов, ветеранов и женщин к разминированию территорий. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

«Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — сказано в сообщении. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Александр Литвиненко заявил о намерении мобилизовать еще 160 тысяч человек. 

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что жителям Украины еще долгие годы придется выплачивать долг перед Западом. По словам дипломата, страна попала не просто в кредитную зависимость, а «находится в кабале» на десятилетия. 

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В Министерстве обороны Украины заявили, что намерены привлечь инвалидов, ветеранов и женщин к разминированию территорий. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. «Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — сказано в сообщении. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Александр Литвиненко заявил о намерении мобилизовать еще 160 тысяч человек.  Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что жителям Украины еще долгие годы придется выплачивать долг перед Западом. По словам дипломата, страна попала не просто в кредитную зависимость, а «находится в кабале» на десятилетия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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