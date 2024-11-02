В Министерстве обороны Украины заявили, что намерены привлечь инвалидов, ветеранов и женщин к разминированию территорий. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.
«Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — сказано в сообщении. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Александр Литвиненко заявил о намерении мобилизовать еще 160 тысяч человек.
Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что жителям Украины еще долгие годы придется выплачивать долг перед Западом. По словам дипломата, страна попала не просто в кредитную зависимость, а «находится в кабале» на десятилетия.
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