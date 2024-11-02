Свердловский участок «путинского автобана» встал в 20-километровую пробку. Скрин

02 ноября 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Пробка стоит из-за ремонтных работ и ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU На свердловском участке трассы М-12 около Ревды водители встали в 20-километровую пробку. Это следует из данных «Яндекс.Карт». Затор образовался в обе стороны. В сторону Екатеринбурга он начинается на 309-м километре, а заканчивается на 318-м. Причина — ремонтные работы. Но из столицы Урала также идет пробка с 330-го по 318-й километр, только уже из-за аварии. На автодороге Р-242 326+500 км произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Пермь, — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». Ситуация на момент публикации Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На свердловском участке трассы М-12 около Ревды водители встали в 20-километровую пробку. Это следует из данных «Яндекс.Карт». Затор образовался в обе стороны. В сторону Екатеринбурга он начинается на 309-м километре, а заканчивается на 318-м. Причина — ремонтные работы. Но из столицы Урала также идет пробка с 330-го по 318-й километр, только уже из-за аварии. На автодороге Р-242 326+500 км произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Пермь, — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».