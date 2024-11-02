Челябинцы признались, из-за чего они готовы сменить работу

SuperJob: 88% челябинцев готовы уйти к конкурентам из-за зарплаты

03 ноября 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Челябинцы назвали причины, которые важны при решении о смене работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство челябинцев готовы перейти на работу к конкурентам, если им предложат более высокую зарплату. В качестве других серьезных причин для смены места деятельности жители назвали карьерный рост и удобный график. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob. «Предложение о зарплате выше, чем на текущем месте работы, стало бы решающим фактором для 88% респондентов. В то время как каждый четвертый готов перейти к конкурентам за повышение в должности», — говорится в исследовании. Кроме того, значительную роль в принятии решения о смене работы также играют удобный график и близость офиса к дому. Согласно итогам опроса, мужчины чаще заинтересованы в повышении и компенсационных пакетах, тогда как женщины больше ценят комфортный график и расположение организации. Молодые челябинцы до 35 лет заявили, что им важна возможность работать удаленно. Согласно исследованию, 77% опрошенных рассмотрели бы возможность смены места работы, при этом 72% из них сделали бы это только в случае значительного улучшения условий труда. Как сообщало URA.RU ранее, 43% опрошенных челябинцев винят свое руководство в абьюзе. Чаще всего его проявлениями респонденты называли нарушения трудового законодательства. От сотрудников требовали работать сверхурочно, а также в праздники или выходные. Челябинцы пожаловались на нехватку персонала и вынужденный труд за двоих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство челябинцев готовы перейти на работу к конкурентам, если им предложат более высокую зарплату. В качестве других серьезных причин для смены места деятельности жители назвали карьерный рост и удобный график. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob. «Предложение о зарплате выше, чем на текущем месте работы, стало бы решающим фактором для 88% респондентов. В то время как каждый четвертый готов перейти к конкурентам за повышение в должности», — говорится в исследовании. Кроме того, значительную роль в принятии решения о смене работы также играют удобный график и близость офиса к дому. Согласно итогам опроса, мужчины чаще заинтересованы в повышении и компенсационных пакетах, тогда как женщины больше ценят комфортный график и расположение организации. Молодые челябинцы до 35 лет заявили, что им важна возможность работать удаленно. Согласно исследованию, 77% опрошенных рассмотрели бы возможность смены места работы, при этом 72% из них сделали бы это только в случае значительного улучшения условий труда. Как сообщало URA.RU ранее, 43% опрошенных челябинцев винят свое руководство в абьюзе. Чаще всего его проявлениями респонденты называли нарушения трудового законодательства. От сотрудников требовали работать сверхурочно, а также в праздники или выходные. Челябинцы пожаловались на нехватку персонала и вынужденный труд за двоих.