Абьюзером своего начальника считает каждый второй челябинец

В Челябинске 43% опрошенных винят свое руководство в абьюзе. Такие результаты показал опрос экономически активных граждан с опытом работы, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob.
«43% челябинцев винят руководство в абьюзе. В опросе сервиса приняли участие экономически активные граждане с опытом работы», — уточнили в SuperJob.
Чаще всего проявлениями абьюза челябинцы называли нарушения трудового законодательства. От сотрудников требовали работать сверхурочно, а также в праздники или выходные. Челябинцы пожаловались на нехватку персонала и вынужденную работу за двоих, необходимость задерживаться до часа-двух ночи из-за огромного объема работы.
Еще 17% опрошенных рассказали об оскорблениях со стороны начальства, 14% сталкивались с публичной критикой, еще 13% — с психологическим давлением, 9% терпели самодурство или высокомерие руководителя. Сослуживцев в абьюзивном поведении винят только 36% экономически активных горожан. Чаще всего челябинцам на работе приходится сталкиваться с психологическим давлением (17%) и сплетнями (11%).
Некурящие челябинцы ранее заявили, что не одобряют перекуры коллег. Четверо из десяти некурящих работников раздражаются по поводу перекуров коллег. Сотрудники считают, что такие перерывы отнимают много рабочего времени.
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