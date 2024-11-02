В Молдавии членов избиркомов отстранили от работы

Несколько членов избирательных комиссий Молдавии временно отстранены от работы в рамках расследования по делу о подкупе избирателей. Об этом заявила глава ЦИК республики Анжела Караман.
«Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей», — заявила Караман, пишет РИА Новости. Точное число отстраненных она не назвала.
По ее словам, это мера связана с их возможной причастностью к коррупционным действиям. По данным Генерального инспектората полиции Молдавии, более 400 человек находятся под следствием по подозрению в электоральной коррупции. Агентство государственных услуг (АГУ) также отстранило 40 сотрудников, подозреваемых в получении иностранных средств для влияния на выборы. В рамках расследования АГУ проводит проверку на предмет несанкционированного доступа к персональным данным граждан.
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло считает, что подобные действия — проявление политического давления. Стояногло, кандидат от Партии социалистов, набравший в первом туре 25,98% голосов, выдвигает аргументы о необходимости сохранения традиционных отношений Молдавии с Россией и СНГ, в отличие действующего президента Майи Санду, которая держит курс на ЕС и отношения с Западом.
Оба кандидата, Санду и Стояногло, готовятся ко второму туру выборов, запланированному на 3 ноября. Происходящее расследование и обвинения в коррупции могут существенно повлиять на исход голосования, а также на международное восприятие выборов в Молдавии.
Ранее сообщалось, что Россия не вмешивается в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в ход голосования.
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